У Європі стартував продаж електричного кросовера Alfa Romeo Junior: ціна (фото) — Finance.ua

У Європі стартував продаж електричного кросовера Alfa Romeo Junior: ціна (фото) Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

У Європі стартував продаж електричного кросовера Alfa Romeo Junior: ціна (фото)

Alfa Romeo радує своїх шанувальників випуском нового Junior, який доступний у Німеччині з початковою ціною від 39 500 євро.

Цей малюк не такий простий, як здається: Junior Elettrica — повністю електрична версія із запасом ходу до 410 км та можливістю швидкого заряду за 30 хвилин. Його потужність складає 156 кінських сил, що дозволяє йому стати справжнім конкурентом у сегменті електрокарів.

Крім того, вже у жовтні стартує Junior Ibrida з гібридним двигуном, пропонуючи варіанти на будь-який смак та стиль водіння. А до кінця року з’явиться і топова версія Junior Veloce з 280 кінськими силами, яка обіцяє ще більше драйву та спортивного характеру.

Інтер’єр виконаний у стилі культових моделей Alfa Romeo із сучасними технологіями, включаючи голосового помічника на базі ChatGPT. Рівень комфорту та безпеки також вражає: автономне водіння другого рівня робить кожну подорож зручною.

Junior Veloce буде відрізнятися спортивними характеристиками зі зниженою підвіскою та спеціальними гальмами. Цей електромобіль здатний здивувати навіть найвибагливіших автолюбителів, пропонуючи відмінне поєднання потужності та стилю.

Ampercar За матеріалами:

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