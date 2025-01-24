Уряд розширив перелік отримувачів допомоги «Зимова єПідтримка» через Укрпошту — Finance.ua

Уряд розширив перелік отримувачів допомоги «Зимова єПідтримка» через Укрпошту Сьогодні 16:36 — Особисті фінанси

Уряд розширив перелік отримувачів допомоги «Зимова єПідтримка» через Укрпошту

Кабінет Міністрів розширив список категорій громадян, які можуть отримати допомогу від держави в межах програми «Зимова єПідтримка» через Укрпошту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Зміни спрямовані на те, щоб ще більше українців могли скористатися державною підтримкою», — пояснили в компанії.

Тепер подати заявку на отримання «Зимової єПідтримки» через Укрпошту можуть:

люди старше 60 років, які не мають застосунку Дія і не отримують пенсії чи соцвиплати через Укрпошту;

недієздатні повнолітні люди (заявку подає опікун);

люди з інвалідністю I та II груп;

особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, що отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки.

«Тобто за новими правилами, отримати державну допомогу у відділеннях Укрпошти можуть й ті громадяни, які раніше не отримували через компанію пенсії чи соціальні виплати», — додали в «Укрпошті».

Щоб скористатися допомогою від держави, необхідно:

Прийти у відділення Укрпошти, звернутися до оператора та заповнити бланк заяви на отримання виплати «Зимової єПідтримки» через Укрпошту. Після отримання СМС від компанії про нарахування виплати, прийти у відділення й отримати послуги або товари в межах нарахованої суми.

Маломобільні отримувачі можуть звернутися до Контакт-центру компанії, а згодом оформити заявку й отримати допомогу за допомогою листоноші.

У разі, якщо отримувачем є недієздатна особа, звернутися за «Зимовою єПідтримкою» має право опікун на підставі документа, що посвідчує особу опікуна, та документа, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Документи, які треба надати у відділенні для оформлення заявки:

документ, що посвідчує особу отримувача допомоги (зокрема паспорт громадянина України);

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги;

для опікунів — документ, який посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги, при цьому виготовлення копій зазначених документів не вимагається.

Також у заявці необхідно вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги.

Заявки на отримання допомоги для вищезазначених категорій громадян через Укрпошту можуть бути подані до кінця лютого 2025 року. А отримати її можна буде до кінця квітня 2025 року.

«Всі громадяни, які отримують пенсії, субсидії або інші соціальні виплати через Укрпошту, мають можливість скористатися „Зимовою єПідтримкою“ за спрощеною процедурою: не потрібно писати заяву, достатньо просто прийти у відділення в день отримання своєї планової виплати згідно звичного графіку або за допомогою листоноші», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, що державну допомогу не можна отримати готівкою. Кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва (продукти, ліки, побутова хімія тощо), поповнення мобільного рахунку, донати на підтримку ЗСУ, передплату улюблених видань та інші товари та послуги, затверджені урядом.

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