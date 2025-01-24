У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно — Finance.ua

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У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно

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У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно
У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно
Українці знову можуть скористатися будівельними послугами через портал «Дія». З 24 січня, тобто через місяць після масштабної атаки хакерів на реєстри Міністерства юстиції, запрпацювали 13 будівельних онлайн-послуг.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі Дія — актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», — заявив він.
Перелік доступних у «Дії» будівельних послуг:
  • Повідомлення про початок підготовчих робіт;
  • Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
  • Повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
  • Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • Видача будівельного паспорта;
  • Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
  • Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
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  • Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
  • Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
  • Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
  • Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
  • Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
Федоров також нагадав, що будівельні послуги максимально автоматизовані — більшість даних у заявах підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. Це виключає людський фактор та ефективно протидіє корупції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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