У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно — Finance.ua

У «Дії» відновили роботу будівельні онлайн-послуги: що вже доступно
Українці знову можуть скористатися будівельними послугами через портал «Дія». З 24 січня, тобто через місяць після масштабної атаки хакерів на реєстри Міністерства юстиції, запрпацювали 13 будівельних онлайн-послуг.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі Дія — актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», — заявив він.
Перелік доступних у «Дії» будівельних послуг:
- Повідомлення про початок підготовчих робіт;
- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- Видача будівельного паспорта;
- Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
Читайте також
- Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
- Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
- Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
Федоров також нагадав, що будівельні послуги максимально автоматизовані — більшість даних у заявах підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. Це виключає людський фактор та ефективно протидіє корупції.
Поділитися новиною