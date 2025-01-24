OpenAI представила ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті — Finance.ua

OpenAI представила ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті Сьогодні 17:40 — Технології&Авто

OpenAI представила ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті

Компанія OpenAI на своєму Youtube-каналі показала, як працює її перший ШІ-агент під назвою Operator. Розумний асистент здатний взаємодіяти з сайтами, як людина.

Operator — це розумний агент, який може брати на себе широкий спектр завдань: від автоматизації клієнтського обслуговування до управління складними робочими процесами. Зокрема він може виконувати такі завдання, як планування відпусток, бронювання ресторанів і замовлення продуктів онлайн. Operator також може виконувати кілька завдань одночасно.

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Як зазначають в OpenAI, інструмент є «агентом, який може виконувати завдання в інтернеті», взаємодіючи з кнопками, меню та текстовими полями на сайтах. Для роботи Operator використовує імітацію клавіатури та миші, що виключає потребу у спеціальних API з боку сайтів.

У разі, якщо знадобиться ввести персональні дані, наприклад, логін для доступу до інших сайтів, він перемкне керування на самого користувача. Також Operator перемкне керування, якщо десь «застрягне». Самі користувачі можуть у будь-який момент взяти на себе контроль над процесом.

«Operator — один з наших перших агентів, які є штучним інтелектом, здатним самостійно виконувати роботу за вас. Ви даєте йому завдання, а він його виконує», — написала OpenAI у своєму блозі.

Разом з тим компанія також повідомила, що наразі вона має проблеми з деякими завданнями, такими як управління календарями та створення слайд-шоу.

OpenAI підкреслює, що користувачі можуть відмовитися від збору даних для тренування моделей, вимкнувши опцію «покращувати модель для всіх». Також компанія надала можливість видалити всі дані браузера і виходити зі всіх сайтів одним кліком у налаштуваннях конфіденційності.

Operator працює на GPT-4o, яка вміє «міркувати». Наразі ШІ-асистент доступний лише для користувачів ChatGPT Pro у США за адресою Operator.ChatGPT.com.

У майбутньому компанія планує розширити доступ для користувачів Plus, Team і Enterprise, а також інтегрувати інструмент у ChatGPT.

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