Google інвестує ще $1 мільярд у конкурента OpenAI Anthropic — Finance.ua

Google інвестує ще $1 мільярд у конкурента OpenAI Anthropic Сьогодні 02:07 — Фондовий ринок

Google інвестує ще $1 мільярд у конкурента OpenAI Anthropic

Google посилює свою присутність у сфері штучного інтелекту, вклавши додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ.

Про це пише Тhe Financial Times.

Загалом Google вже виділив Anthropic приблизно $2 мільярди.

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Повідомляється, що Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.

Компанія виділяється своїм фокусом на безпеці штучного інтелекту, розробляючи технології, що мінімізують ризики від використання передових ШІ-систем.

Anthropic першою запровадила певні функції, такі як здатність ШІ контролювати комп’ютери. З 2024 році компанія активно працює над створенням ШІ-агентів — програм, здатних виконувати складні завдання та взаємодіяти з Інтернетом від імені користувачів.

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Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.

Стартап конкурує з такими гігантами, як OpenAI (підтримуваний Microsoft), Meta, xAI Ілона Маска та Amazon.

Amazon також зробив значний внесок у розвиток Anthropic, інвестувавши $8 мільярдів за останні 18 місяців. Amazon інтегрує моделі Claude у свої продукти, зокрема в оновлену версію голосового асистента Alexa.

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Попри великі доходи, які у грудні 2024 року досягли $1 мільярда (в 10 разів більше, ніж у 2023 році), Anthropic поки не очікує на прибутковість через високі витрати на розробку. Інвестори вважають, що ця галузь має потенціал створити вартість у трильйони доларів.

Федеральна торгова комісія (FTC) США уважно вивчала тісні зв’язки між стартапами зі штучного інтелекту та технологічними гігантами, включно з Google та Amazon. Однак з очікуваною відставкою очільниці FTC Ліни Хан регуляторний тиск може послабитися, що спрощує подальше співробітництво компаній.

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Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей вважає, що розвиток технологій ШІ перебуває на порозі нового прориву.

Anthropic планує продовжити вдосконалення своїх систем ШІ, розширюючи можливості генеративного штучного інтелекту та створюючи нові продукти, які змінять ринок.

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