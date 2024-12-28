Google приносить компанії щорічно 20 мільярдів доларів — Finance.ua

Google приносить компанії щорічно 20 мільярдів доларів
Apple почала виступати в суді з приводу антимонопольної справи Міністерства юстиції США проти Google, прагнучи захистити своє вигідне партнерство з пошуковим гігантом.
Що ще відомо
Google платить Apple близько 20 мільярдів доларів на рік за те, що вона залишається пошуковою системою за замовчуванням на таких пристроях, як iPhone. Ця угода і перебуває під пильною увагою, оскільки Мін’юст США прагне застосувати жорсткі заходи до Google. Пропозиції уряду передбачають поділ Google і припинення виплат таким партнерам, як Apple.
Apple у своїй заяві ухилилася від підтвердження точної суми, яку вона отримує, але наголосила на необхідності захисту «комерційних інтересів». За оцінками аналітиків, ці платежі роблять значний внесок у прибуток Apple, склавши близько 16% її операційного доходу за останній фінансовий рік.
Ставки високі для обох компаній. Google ризикує втратити своє домінуюче становище у сфері пошуку, а Apple — великі гроші.
Поділитися новиною