Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року — Finance.ua
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Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року

Технології&Авто
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Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року
Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року
У Google Photos представили нову функцію, яка показує підсумки року — найкращі фото й ключові моменти.
Про це пише Engadget.

Як це працює

Система працює за принципом Spotify Wrapped, яка показує статистику улюблених треків за рік.
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У Google видно, скільки днів поспіль користувач робив фото й скільки кадрів створив загалом за рік. Окрім звичних фото, Google Photo створюватиме унікальні підписи й колажі для ключових моментів року за допомогою ШІ.
Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року
Google також аналізує фото за окремими критеріями. Наприклад, показує, скільки кадрів з усмішками зробив користувач, кого найчастіше фотографував та «найпопулярніші» кольори в стрічці.
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Система також показує атмосферу 2024-го за трьома ключовими показниками, які обирає самостійно під кожного користувача.
Нова функція Recap доступна всім. Щоб її активувати, користувач має підписатися на використання штучного інтелекту.
За матеріалами:
The Village Україна
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