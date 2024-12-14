Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року — Finance.ua

Google Photos запускає функцію для відображення найкращих фото та важливих моментів року
У Google Photos представили нову функцію, яка показує підсумки року — найкращі фото й ключові моменти.
Про це пише Engadget.
Як це працює
Система працює за принципом Spotify Wrapped, яка показує статистику улюблених треків за рік.
У Google видно, скільки днів поспіль користувач робив фото й скільки кадрів створив загалом за рік. Окрім звичних фото, Google Photo створюватиме унікальні підписи й колажі для ключових моментів року за допомогою ШІ.
Google також аналізує фото за окремими критеріями. Наприклад, показує, скільки кадрів з усмішками зробив користувач, кого найчастіше фотографував та «найпопулярніші» кольори в стрічці.
Система також показує атмосферу 2024-го за трьома ключовими показниками, які обирає самостійно під кожного користувача.
Нова функція Recap доступна всім. Щоб її активувати, користувач має підписатися на використання штучного інтелекту.
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