У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу — Finance.ua

У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу

Користувачі Google Maps зможуть кастомізувати маркер транспортного засобу відповідно до їхнього авто. Поки що функція перебуває на стадії тестування.

Про це пише Android Police.

Наразі сервіс пропонує чотири значки транспортних засобів на вибір: стандартний синій маркер зі стрілкою, а також червоний автомобіль, жовтий позашляховик та зелений пікап. Ці значки були представлені майже чотири роки тому і з того часу не оновлювалися.

З майбутнім оновленням користувачі зможуть обирати з п’яти додаткових іконок автомобілів, включаючи седан, позашляховик, джип, хетчбек і модель, що нагадує Tesla. Крім того, користувачі зможуть персоналізувати ці нові іконки, обравши до восьми кольорів: Glacier White, Night Black, Aqua Green, Poppy Red та інші.

Оригінальна синя стрілка та старі іконки транспортних засобів залишаться доступними, але, схоже, що лише нові іконки підтримуватимуть налаштування кольору.

Поки що нову функцію помічено лише на пристроях з iOS, тоді як на Android вона недоступна.

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