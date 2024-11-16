У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу — Finance.ua
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У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу

Технології&Авто
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У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу
У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу
Користувачі Google Maps зможуть кастомізувати маркер транспортного засобу відповідно до їхнього авто. Поки що функція перебуває на стадії тестування.
Про це пише Android Police.
Наразі сервіс пропонує чотири значки транспортних засобів на вибір: стандартний синій маркер зі стрілкою, а також червоний автомобіль, жовтий позашляховик та зелений пікап. Ці значки були представлені майже чотири роки тому і з того часу не оновлювалися.
З майбутнім оновленням користувачі зможуть обирати з п’яти додаткових іконок автомобілів, включаючи седан, позашляховик, джип, хетчбек і модель, що нагадує Tesla. Крім того, користувачі зможуть персоналізувати ці нові іконки, обравши до восьми кольорів: Glacier White, Night Black, Aqua Green, Poppy Red та інші.
У Google Maps тестують функцію кастомізації маркера транспортного засобу
Оригінальна синя стрілка та старі іконки транспортних засобів залишаться доступними, але, схоже, що лише нові іконки підтримуватимуть налаштування кольору.
Поки що нову функцію помічено лише на пристроях з iOS, тоді як на Android вона недоступна.
За матеріалами:
mezha.media
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