Google анонсувала масштабні зміни у пошуковику на 2025 рік — Finance.ua
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Google анонсувала масштабні зміни у пошуковику на 2025 рік

Технології&Авто
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Google анонсувала масштабні зміни у пошуковику на 2025 рік
Google анонсувала масштабні зміни у пошуковику на 2025 рік
У рамках заходу DealBook Summit генеральний директор Google Сундар Пічаї розповів про те, що на фірмову пошукову систему компанії чекають «глибокі зміни» у 2025 році. Це, за його словами, допоможе вирішувати складніші питання, ніж будь-коли раніше.
Подробицями представник Google не поділився. Замість цього він натякнув, наскільки сильно нововведення змінять пошуковик компанії порівняно з тим, яким його користувачі бачать зараз.
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Також Пічаї відреагував на раніше зроблену директором Microsoft заяву про те, що Google має стати «переможцем за замовчуванням» у перегонах штучного інтелекту серед технологічних гігантів.
«Я б із задоволенням провів порівняння власних моделей Microsoft і наших моделей», — сказав Пічаї, додавши, що Microsoft «використовує чужі моделі», вказуючи на партнерство з OpenAI.
Наразі, за словами Пічаї, Google перебуває на ранніх стадіях глибоких змін, прагнучи вибитися в лідери серед конкурентів.
За матеріалами:
internetua.com
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