General Motors представила оновлений Cadillac Lyriq 2025 року — Finance.ua

General Motors представила оновлений Cadillac Lyriq 2025 року Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

General Motors представила оновлений Cadillac Lyriq 2025 року

Cadillac Lyriq, що дебютував у 2023 році, тихо пережив оновлення до 2025 року, попри відсутність офіційних анонсів від виробника. Оновлення стосуються як технічної, так і естетичної складових, які зробили модель ще привабливішою на ринку електрокарів.

Однією з головних змін стало скорочення кількості використовуваних компонентів на 24%. Це відповідає стратегії General Motors щодо спрощення ланцюгів постачання. Тепер більше деталей для Lyriq виробляється в Мексиці та Південній Кореї, що допомогло оптимізувати виробничі витрати.

Серед нових функцій варто відзначити збільшений запас ходу, опцію запам’ятовування положення сидіння переднього пасажира та розширену гаму кольорів підсвічування салону, що включає понад 100 відтінків. Покупці також зможуть обрати пакети оформлення з акцентами бронзового, синього та червоного кольорів.

Для тих, хто обирає автомобіль на 2025 рік, Cadillac Lyriq стає ще вигіднішим варіантом. Автомобіль тепер пропонує підвищену потужність, яка дозволяє йому конкурувати з лідерами сегмента, такими як BMW iX.

Lyriq продовжує зміцнювати позиції серед найкращих легкових автомобілів завдяки балансу між інноваційним дизайном, технологічністю та продуктивністю. Це робить його відмінним вибором для тих, хто шукає електрокари для міста або автомобіль для далеких подорожей. Cadillac Lyriq 2025 року — це ще один крок до майбутнього, де технології та комфорт йдуть пліч-о-пліч.

Ampercar За матеріалами:

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