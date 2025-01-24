Нові ініціативи від МВС: що зміниться для автомобілістів — Finance.ua

Нові ініціативи від МВС: що зміниться для автомобілістів Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Нові ініціативи від МВС: що зміниться для автомобілістів

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про кілька нововведень. Зміни стосуються доставлення водійських посвідчень, можливості перереєстрації авто через Дію та спрощення низки процедур. Ініціативи МВС мають на меті зробити окремі послуги зручнішими та доступнішими. Проте не всі нововведення можуть бути економічно вигідними для автовласників.

Про все це розповів співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Доставка документів

Зараз доставлення водійських посвідчень або номерних знаків здійснюється виключно через «Укрпошту». Через 6 місяців, коли ці зміни набудуть чинності, ви зможете самі обирати, хто доставить вам документи, якщо альтернативні оператори укладуть угоди з МВС.

«Є надія, що коли долучаться інші оператори, тарифи на цю послугу можуть знизитися. Наразі доставлення документів коштує майже 300 гривень, тоді як звичайні послуги пошти обходяться у 60−80 гривень», — пояснює Новицький.

До того ж замовити заміну водійського посвідчення можна через Дію, що позбавляє необхідності йти в сервісний центр. Однак функція перереєстрації автомобіля через додаток тимчасово недоступна.

«Ця послуга мала б працювати, але через технічні нюанси її тимчасово вимкнули. Сподіваємось, що найближчим часом усе відновиться», — прокоментував Новицький.

Нові правила зняття з обліку авто

Якщо ви тимчасово не користуєтеся автомобілем, тепер можна зняти його з обліку, звернувшись до сервісного центру. Це коштуватиме приблизно 1 200 гривень. Якщо хочете зберегти свої номерні знаки, потрібно додатково сплачувати близько 325 гривень на місяць за їх зберігання. У підсумку, рік такого «простою» обійдеться в кругленьку суму — до 7 000 гривень.

«Такі витрати ставлять під сумнів практичну доцільність цієї послуги. У багатьох випадках може бути простіше скористатися таксі чи громадським транспортом, аніж знімати авто з обліку», — прокоментував експерт.

Він також зазначив, що короткострокове страхування, яке можна оформити на авто в «простої», також не завжди вигідне.

«Мінімальна ціна страхування на транзитних номерах становить 750 грн за 15 днів, та від 1 000 гривень за місяць. Якщо скласти всі витрати, часто дешевше взагалі не користуватись цією опцією», — додав він.

Заміна старого посвідчення водія

Сучасні пластикові документи мають кілька переваг: вони відображаються в Дії та підходять для використання за кордоном.

«Однозначно варто змінювати старі посвідчення, щоб уникнути проблем. Деякі країни вже зараз не визнають ламіновані документи, особливо якщо їх неможливо перевірити в електронних реєстрах», — зазначив Новицький.

Орієнтовна вартість заміни — 572 гривні, і процес займає всього один день. Це не лише зручно, але й убезпечує від можливих неприємностей під час подорожей.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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