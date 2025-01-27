У Китаї створили ефективну заміну бойлерам (відео) — Finance.ua

У Китаї створили ефективну заміну бойлерам (відео) Сьогодні 23:20 — Фінтех і Картки

Китайська компанія Midea розробила високоефективний водонагрівач з тепловим насосом, який стане гарною заміною традиційним бойлерам і газовим котлам. Подробиці виробник розкрив у своєму офіційному пресрелізі.

Традиційно гарячу воду в побуті отримують енергоємними методами, як-от електричні нагрівачі (бойлери) або газові системи нагріву води, що може призвести до високих витрат на енергію і значних викидів вуглецю. Але в останні роки великий стрибок зробила технологія теплових насосів, які самі не виробляють тепло, але передають його воді з повітря, значно скорочуючи споживання енергії.

Традиційний електричний водонагрівач виробляє до 1 кВт тепла на 1 кВт споживаної потужності. Новий водонагрівач з тепловим насосом від Midea може виробляти до 4 кВт тепла на 1 кВт споживаної потужності, тобто працює вчетверо ефективніше й економніше.

За словами Midea, він покликаний скоротити рахунки за комунальні послуги та забруднення атмосфери вуглецем. У США, де насоси планують продавати насамперед, річна економія може досягти 75% за вартості електроенергії $0,14/кВт*год.

Новий насос можна встановити під час будівництва нового будинку або замінити вже наявні системи. Ручки і клапан розташовані так, щоб їх було легко змонтувати, а сумісність з наявними установками значно спрощує процес.

Обладнання також оснащене системою запобігання витокам, автоматичним запірним клапаном і захистом від замерзання для надійної роботи за температури від -15°C до 46 °C. З номінальною потужністю нагріву 91 галон (344 літри) за першу годину насос забезпечує достатню кількість гарячої води для середнього домогосподарства. Крім того, інверторний вентилятор із шумом до 49,5 дБА забезпечує тиху роботу в житлових приміщеннях.

Тепловий насос має три режими роботи: Heat-Pump Only ECONOMY для максимальної економії, E-Heater для швидкого нагріву та гібридний збалансований режим. Власники можуть через Wi-Fi віддалено керувати системою, щоб оптимально витрачати електроенергію.

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