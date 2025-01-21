День фінансів: перші рішення Трампа, законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону, відновлення роботи реєстру боржників — Finance.ua

День фінансів: перші рішення Трампа, законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону, відновлення роботи реєстру боржників Сьогодні 17:40

У вівторок, 21 січня, Finance.ua розбирався, що змінилося з початком року та на що слід звертати увагу щодо нарахування та сплати військового збору ФОПами:

Призупинення допомоги США іншим країнам. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

не стосується військової допомоги Україні. Але як пізніше повідомив в Центрі протидії дезінформації при РНБО України його очільник Андрій Коваленко, підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів

Перші укази Трампа на посаді президента. Президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді. Про це Президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді. Про це повідомляється на сайті Білого дому. Він доручив Генеральному прокурору не вживати жодних дій щодо заборони TikTok протягом 75 днів, щоб дати адміністрації Трампа можливість визначити, як захистити національну безпеку і при цьому уникнути раптового закриття комунікаційної платформи, що використовується мільйонами.

До речі, метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США.

Також Трамп закликав ЄС купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути мит.

Україна цьогоріч розраховує на €30,6 мільярда бюджетної підтримки від ЄС. Про це Про це повідомило Міністерство фінансів України. У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів.

Відновлення роботи Єдиного реєстру боржників. Міністерство юстиції України повідомило про Міністерство юстиції України повідомило про оновлення в роботі низки реєстрів, зокрема, Єдиного реєстру боржників і Державного реєстру прав на нерухоме майно.

У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію авто. З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника. Про це З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами. За даними Державної податкової служби України, майже 8 тисяч компаній наразі За даними Державної податкової служби України, майже 8 тисяч компаній наразі знаходяться у «Клубі білого бізнесу». Це підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні.

У «Дії» відновили послугу автоматичного закриття ФОП. У застосунку та на порталі «Дія» 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки. Про це У застосунку та на порталі «Дія» 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він додав, що про відновлення інших сервісів повідомить додатково.

Податок на всі посилки з-за кордону. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості. Про це У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості. Про це свідчить проєкт № 12 430 на сайті ВР. Авторами законопроєкту вказані голова фінансового комітату Ради Данило Гетманцев та його колеги по правлячій партії, зокрема Мар’яна Безугла, Максим Бужанський тощо.

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