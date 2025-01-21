Мінекономіки розширило програму «Власна справа» — Finance.ua

Мінекономіки розширило програму «Власна справа» Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Мінекономіки розширило програму «Власна справа»

З початку 2025 року починають діяти зміни в грантовій програмі «Власна Справа».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Оновлення в програмі «Власна Справа» з 2025 року:

розширюється перелік отримувачів гранту — гранти тепер доступні підприємцям, які займаються виробництвом чи торгівлею тихими винами (виноградними та плодово-ягідними), а також медовими напоями;

до програми долучився ще один банк. Відтепер учасники можуть обирати між ПриватБанком та Ощадбанком для відкриття грантового рахунку.

Для ветеранів та других з їхнього подружжя, які беруть грант:

надається можливість збільшити строк реалізації проєкту з 3 до 7 років. Вони можуть самостійно визначити термін реалізації свого бізнес-проєкту: 3, 5 або 7 років. Саме за цей час вони мають повернути грант у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів від діяльності свого підприємства, на відкриття або розвиток якого взяли кошти;

ветерани, які успішно реалізували свій проєкт та закрили взятий на нього грант податками й зборами, можуть подати заявку на ще один грант (опція доступна один раз).

«Грантові програми, які запровадив уряд два з половиною роки тому, є одним з найдієвіших інструментів підтримки малого й середнього бізнесу. Програма „Власна Справа“ стала найзатребуванішою серед українців. Гранти вже взяли понад 23 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала загалом 5,5 млрд грн. Це інвестиції в тисячі нових компаній, в масштабування бізнесу й збільшення виробництва товарів і послуг, в створення понад 40 тисяч нових робочих місць та економічне зростання», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, підприємці четвертий місяць поспіль виділяють брак робочої сили як одну з топ-3 проблем для ведення бізнесу, у грудні 2024 року ця перешкода знову очолила рейтинг. Опція «небезпечно працювати» посіла друге місце серед проблем ведення бізнесу, дадали в ІЕД. У грудні підприємства незначно покращили виробничі показники, а їхні очікування залишилися позитивними та стабільними.

Як писав Reuters, українські компанії, що відкрилися в Центральній Європі після вторгнення росії 2022 року, переключили свою увагу з біженців на місцевих клієнтів. Деякі бізнеси розглядають можливості розширення на захід.

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