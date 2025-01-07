Український бізнес захоплює Європу, рятуючись від війни, — Reuters Сьогодні 16:33

Український бізнес захоплює Європу, рятуючись від війни, — Reuters

Українські компанії, що відкрилися в Центральній Європі після вторгнення Росії 2022 року, переключили свою увагу з біженців на місцевих клієнтів. Деякі бізнеси розглядають можливості розширення на захід.

Видання Reuters пише, що в Польщі, де українське населення внаслідок війни зросло більш ніж до 1,5 мільйона осіб, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

У компанії Андрія Галицького «Львівські круасани» зараз 12 точок у Польщі після того, як відкрилися два роки тому. У жовтні відкрилася перша чеська точка, що, за словами засновника компанії, є частиною стратегії зі створення географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться за межі найбільшої економіки Європи, що розвивається, щоб знайти більше клієнтів.

«Компанії від самого початку розглядають Польщу як міст або трамплін на ринки Європейського Союзу», — каже Даріуш Шимчиха, перший віце-президент Польсько-української торгової палати. «Вони хочуть дізнатися… реальність, стандарти, норми і правила роботи в Європейському Союзі».

Мережа барів «П'яна Вишня» присвячена традиційному вишневому лікеру з України, але основною своєю метою розглядає місцевих клієнтів, сказав засновник компанії Андрій Худо.

За його словами, у Польщі відкрили 15 закладів і дев’ять в інших країнах Балтії та Східної Європи, активізувавши експансію на захід із лютого 2022 року.

УНІАН За матеріалами:

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