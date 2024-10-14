День фінансів: нові функції в «Армія+», військовий облік від 16 до 25 років, МВФ знизив комісії для позичальників — Finance.ua

День фінансів: нові функції в «Армія+», військовий облік від 16 до 25 років, МВФ знизив комісії для позичальників Сьогодні 17:36

В понеділок, 14 жовтня, йшлося про таке:

Нові функції в застосунку «Армія+». Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, наступна версія отримає нові функції, зокрема навчання. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, у майбутньому також Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, наступна версія отримає нові функції, зокрема навчання. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, у майбутньому також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Такж стало відомо, чи запустять автоматичні відстрочки через «Резерв+» до 9 листопада.

Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років. Уряд України ухвалив постанову, що Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Молоді люди віком від 16 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів.

Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень. Якщо ваша близька людина перебуває в полоні, то члени сім"ї можуть звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка Якщо ваша близька людина перебуває в полоні, то члени сім"ї можуть звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка функціонує при Мінреінтеграції.

Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням. Представники українського бізнесу скаржаться, що не можуть перепідтвердити свій статус Представники українського бізнесу скаржаться, що не можуть перепідтвердити свій статус критичності , щоб продовжити дію бронювання співробітників. Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру.

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України. Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним

Підвищення податків «заднім числом». Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників «в тінь». Про це під час Бізнес-форуму «Зроблено в Україні» Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників «в тінь». Про це під час Бізнес-форуму «Зроблено в Україні» повідомив засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він уточнив, що йдеться про тінь у секторі заробітної плати, яка наразі становить 35%.

МВФ знизив комісії для позичальників. Рада директорів МВФ 11 жовтня прийняла рішення щодо Рада директорів МВФ 11 жовтня прийняла рішення щодо зменшення рівня своїх комісій, які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються. Україна може заощадити до 700 млн доларів.

У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників.

Базова допомога в розмірі 4500 гривень. В Україні уряд планує впровадити базову соціальну В Україні уряд планує впровадити базову соціальну допомогу для найбільш вразливих верств населення, включно з пенсіонерами. Повідомляється, що розмір допомоги в 4,5 тис. грн вплине на виплати для літніх людей.

Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат.

ТОП-3 вакансій із зарплатнею до 50 тис. гривень. В Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності через змогу мати дохід, не виходячи з дому. Деяким фахівцям В Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності через змогу мати дохід, не виходячи з дому. Деяким фахівцям обіцяють заробітну плату до 50 тис. гривень.

Регіони України, в яких купують найбільше авто. Як повідомляє Укравтопром, у минулому місяці Як повідомляє Укравтопром, у минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Які найпопулярніші легкові авто у приватних та корпоративних клієнтів.

Уряд почав роздавати 3 млрд на інвестпроєкти. Уряд схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. Перший договір буде Уряд схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. Перший договір буде укладено між Кабінетом Міністрів України, товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Астарта-Київ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Астарта Агро Протеїн».

🌱До речі, інвестиції в сонячні та вітряні електростанції в Україні набувають дедалі більшої актуальності на тлі значних втрат в енергетиці унаслідок російських атак та через глобальні тенденції до переходу на відновлювані джерела енергії.

У цій статті розглянемо основні переваги та виклики щодо інвестицій, а також перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

За кордоном:

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