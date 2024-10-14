Московську біржу вигнали з Казахстану — Finance.ua

Московську біржу вигнали з Казахстану Сьогодні 06:12

Московську біржу вигнали з Казахстану

Московська біржа найближчим часом вийде із складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE).

Про це повідомляє The Moscow Times.

«Принципове рішення про те, що Мосбіржа вийде зі складу акціонерів KASE, ухвалене, і воно колегами Мосбіржі підтримано. Я хотів би сказати, що це правильне професійне рішення», — сказав голова Нацбанку республіки Тимур Сулейманов.

До цього голова правління Казахстанської біржі Аліна Алдамберген повідомляла, що KASE веде переговори щодо викупу акцій у Мосбіржі. За її словами, такий викуп може бути здійснений або самим майданчиком, або акції передадуть третім особам, але за погодженням з казахстанською стороною.

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Зазначається, що рішення про виведення Мосбіржі зі списку акціонерів було ухвалено після залучення міжнародного юридичного консультанта, який проаналізував ризики.

У керівництва KASE були побоювання, що наявність серед акціонерів російської компанії під санкціями призведе до труднощів у роботі з іноземними фінансовими структурами та партнерами.

Частка Мосбіржі в акціонерному капіталі KASE становить 13,1%, а ринкова вартість пакету — 12,1 млрд тенге або 2,2 млрд руб. При цьому російський торговий майданчик отримав акції Казахстанської біржі в рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології.

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