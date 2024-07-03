Китайські банки залишають московську біржу після американських санкцій — Finance.ua

Китайські банки залишають московську біржу після американських санкцій Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Китайські банки залишають московську біржу після американських санкцій

Великі гравці біржових торгів китайським юанем — китайські банки, які продовжують працювати з росією, — залишають московську біржу, що потрапила під санкції США.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на біржову статистику.

Як пише видання, за останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів — найнижчого рівня з лютого 2023 року.

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Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів — на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.

Це означає, що потоки юанів, які ллються в росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

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Учасники ринку з Китаю — головні постачальники юаневої ліквідності — несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції, пояснює аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

У Центробанку уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом і євро. Найімовірніше, китайські банки поступово згортатимуть операції з московською біржею і Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції, розповідало Bloomberg близьке до Центробанку джерело.

Економічна Правда За матеріалами:

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