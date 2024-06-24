Індія імпортувала рекордну кількість російської нафти — Finance.ua
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Індія імпортувала рекордну кількість російської нафти

Енергетика
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У травні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордного рівня у близько 2,1 млн барелів на добу на тлі зниження попиту на російську нафту з боку Китаю.
Про це пише Reuters.
Згідно з торговими джерелами і даними про поставки, частка росії у світових поставках нафти зросла до 41% у травні, що дозволило країні-терористу стати третім за величиною імпортером в Індію.
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Водночас після того, як саудівська компанія Saudi Aramco підвищила ціни на нафту у травні, поставки з цієї країни впали до 10-місячного мінімуму. Хоча раніше повідомлялося, що індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.
Ще одним чинником зростання імпорту Індією російської нафти є те, що її аналогічні сорти з регіонів переважно на Близькому Сході коштують дорожче.
Так, у травні Індія відвантажила близько 5,1 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 5,6% більше, ніж у квітні.
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За даними видання, імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.
«Минулого місяця російська нафта була доступна у великій кількості і з кращими знижками через нижчий попит з боку Китаю», — зазначив менеджер одного з індійських нафтопереробних заводів.
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