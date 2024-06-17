Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту світом — Finance.ua

Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту світом Сьогодні 09:36

Світ повинен зупинити російську воєнну машину, і тому необхідно «полювати» на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту.

Про це заявив голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За його словами, Велика Британія тісно співпрацює з країнами Європейського Союзу. Зокрема, у питанні запровадження санкцій проти російських компаній та осіб, які допомагають продовжувати війну в Україні.

«Ми також полюватимемо на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми полюватимемо за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську воєнну машину і показати путіну безглуздість його дій», — сказав Кемерон.

Санкції проти російської нафти

Санкції проти російської нафти є ключовим інструментом тиску, який використовують західні країни для обмеження росії у фінансуванні воєнних дій в Україні. З 5 грудня 2022 р. ЄС запровадив ембарго на імпорт російської сирої нафти морським шляхом. З 5 лютого 2023 року це ембарго було розширено на нафтопродукти.

США також запровадили повну заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Санкції призвели до значного зниження експорту російської нафти до країн Заходу, змушуючи росію шукати нові ринки збуту, зокрема в Азії. Або шукати способи обійти санкції.

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