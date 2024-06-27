Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні — Finance.ua

Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні Сьогодні 07:19 — Енергетика

Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні

Доходи росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці доходи були найважливішим єдиним джерелом валюти для кремля, на який припадало від третини до половини загального обсягу надходжень до федерального бюджету протягом останнього десятиліття.

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Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових доходів. Але росія змогла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши вкрай необхідні фінансові потоки для свого бюджету.

Розрахунки Reuters показують, що прогнозовані червневі доходи росії від продажу нафти і газу становитимуть 814 мільярдів рублів (9,4 мільярда доларів), порівняно з 794 мільярдами рублів у травні і 529 мільярдами рублів у червні 2023 року.

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