Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні — Finance.ua
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Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні

Енергетика
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Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні
Нафтогазові доходи рф зростуть на 50% у червні
Доходи росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ці доходи були найважливішим єдиним джерелом валюти для кремля, на який припадало від третини до половини загального обсягу надходжень до федерального бюджету протягом останнього десятиліття.
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Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових доходів. Але росія змогла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши вкрай необхідні фінансові потоки для свого бюджету.
Розрахунки Reuters показують, що прогнозовані червневі доходи росії від продажу нафти і газу становитимуть 814 мільярдів рублів (9,4 мільярда доларів), порівняно з 794 мільярдами рублів у травні і 529 мільярдами рублів у червні 2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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