Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат — Finance.ua

Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат
В Україні пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають пройти процедуру ідентифікації.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Так, ВПО, які отримують пенсію в «Ощадбанку», мають проходити ідентифікацію кожні шість місяців.
«Ідентифікація потрібна для підтвердження, що виплати від держави отримує саме та особа, для якої вони призначені», — пояснили у відомстві.
Пройти процедури перевірки особи можна такими способами:
- у відділенні «Ощадбанку»;
- у територіальних органах Пенсійного фонду України;
- за допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;
- через особистий електронний кабінет на вебпорталі ПФУ;
- у закордонній дипломатичній установі отримати посвідчення факту, що особа є живою. Далі надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.
Між ПФУ й іншими відомствами діє обмін електронними документами. Це дає змогу сервісним центрам Пенсійного фонду приймати для ідентифікації особи е-паспорт (ID-картку), що відображається у мобільному застосунку «Дія».
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