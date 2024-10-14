Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат — Finance.ua
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Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат

Казна та Політика
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Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат
Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат
В Україні пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають пройти процедуру ідентифікації.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Так, ВПО, які отримують пенсію в «Ощадбанку», мають проходити ідентифікацію кожні шість місяців.
«Ідентифікація потрібна для підтвердження, що виплати від держави отримує саме та особа, для якої вони призначені», — пояснили у відомстві.
Пройти процедури перевірки особи можна такими способами:
  • у відділенні «Ощадбанку»;
  • у територіальних органах Пенсійного фонду України;
  • за допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;
  • через особистий електронний кабінет на вебпорталі ПФУ;
  • у закордонній дипломатичній установі отримати посвідчення факту, що особа є живою. Далі надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.
Між ПФУ й іншими відомствами діє обмін електронними документами. Це дає змогу сервісним центрам Пенсійного фонду приймати для ідентифікації особи е-паспорт (ID-картку), що відображається у мобільному застосунку «Дія».
За матеріалами:
Finance.ua
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