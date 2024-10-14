У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників — Finance.ua

У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників

МВФ переглянув політику додаткових стягнень. Процентні платежі України за кредитами знизяться. Національний банк України вітає завершення перегляду політики додаткових стягнень (charges, surcharges та commitment fees) Радою виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили в НБУ, зміни наберуть чинності з 1 листопада 2024 року та діятимуть упродовж наступних п’яти років.

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«Затверджені заходи дадуть змогу зменшити вартість запозичень, що МВФ надає державам-членам, у середньому на 36% або приблизно на 1,2 мільярда доларів США на рік. Водночас для України вартість запозичень зменшиться суттєвіше — на близько 38−39%, адже Україна є одним із найбільших позичальників МВФ», — сказано в повідомленні.

Як прокоментував рішення МВФ Голова Національного банку України Андрій Пишний, зміна політики щодо додаткових стягнень дасть змогу знизити процентні платежі України Фонду приблизно на 130 млн дол. США у 2025 році, а загалом впродовж наступних п’яти років — зекономити близько 650−700 млн дол. США.

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Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13. Це відбудеться за рахунок зниження надбавки до базової процентної ставки, підвищення порогу для доплат за обсяг та строк, зниження ставки доплати за строк кредиту та збільшення порогових рівнів для плати за зобов’язання.

Як зазначала голова МВФ Крісталіна Георгієва, у складній глобальній обстановці та в період високих відсоткових ставок члени МВФ досягли консенсусу щодо пакету заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, одночасно зберігаючи фінансові можливості МВФ щодо надання підтримки країнам, що потребують.

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