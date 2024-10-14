У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників

Казна та Політика
17
У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників
У Нацбанку прокоментували рішення МВФ знизити комісії для позичальників
МВФ переглянув політику додаткових стягнень. Процентні платежі України за кредитами знизяться. Національний банк України вітає завершення перегляду політики додаткових стягнень (charges, surcharges та commitment fees) Радою виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду.
Як повідомили в НБУ, зміни наберуть чинності з 1 листопада 2024 року та діятимуть упродовж наступних п’яти років.
Читайте також
«Затверджені заходи дадуть змогу зменшити вартість запозичень, що МВФ надає державам-членам, у середньому на 36% або приблизно на 1,2 мільярда доларів США на рік. Водночас для України вартість запозичень зменшиться суттєвіше — на близько 38−39%, адже Україна є одним із найбільших позичальників МВФ», — сказано в повідомленні.
Як прокоментував рішення МВФ Голова Національного банку України Андрій Пишний, зміна політики щодо додаткових стягнень дасть змогу знизити процентні платежі України Фонду приблизно на 130 млн дол. США у 2025 році, а загалом впродовж наступних п’яти років — зекономити близько 650−700 млн дол. США.
Читайте також
Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13. Це відбудеться за рахунок зниження надбавки до базової процентної ставки, підвищення порогу для доплат за обсяг та строк, зниження ставки доплати за строк кредиту та збільшення порогових рівнів для плати за зобов’язання.
Як зазначала голова МВФ Крісталіна Георгієва, у складній глобальній обстановці та в період високих відсоткових ставок члени МВФ досягли консенсусу щодо пакету заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, одночасно зберігаючи фінансові можливості МВФ щодо надання підтримки країнам, що потребують.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.