Уряд почав роздавати 3 млрд на інвестпроєкти: першими отримають «Астарта» і «Буковель» — Finance.ua
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Уряд почав роздавати 3 млрд на інвестпроєкти: першими отримають «Астарта» і «Буковель»

Кредит&Депозит
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Уряд схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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За її словами, перший договір буде укладено між Кабінетом Міністрів України, товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Астарта-Київ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Астарта Агро Протеїн».
Агрохолдинг «Астарта» є одним із найбільших виробників продуктів харчування, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру.
Попри повномасштабну війну, компанія вкладає кошти в модернізацію своїх заводів. Нині «Астарта» планує побудувати завод із переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області.
Компанія інвестує понад €76 млн у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дозволить створити 110 нових робочих місць. Крім того, це сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та запровадженню нових підходів у вирощуванні та переробці сої.
Як повідомила Свириденко, другий договір буде підписано між урядом, товариством з обмеженою відповідальністю «Буковель» та товариством з обмеженою відповідальністю «Аквапарк» про реалізацію інвестиційного проєкту із значними інвестиціями. Реалізація проєкту сприятиме створенню не менше 82 робочих місць та щомісячним податковим надходженням до бюджету у розмірі 469,78 тис. грн.
У межах програми компаніям буде надано низку стимулів:
  • звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;
  • звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;
  • звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років.
«Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала. Вона доступна для інвесторів, які готові вкласти понад €12 млн. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами», — зауважила Свириденко.
Вона додала, що сумарний обсяг державної підтримки — до 30% обсягу інвестицій. На цю програму у 2024 році в межах політики «Зроблено в Україні» закладено 3 млрд грн.
За матеріалами:
Діло
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