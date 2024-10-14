Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки — Finance.ua

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Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки

Світ
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Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки
Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки
Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс А. Робінсон. Вчені допомогли зрозуміти відмінності в процвітанні різних країн.
Лауреатів премії з економіки оголосила 14 жовтня 2024 року Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі, йдеться на сторінці у Twitter.
Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни. Суспільства з низьким рівнем правопорядку та інститутами, що експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще.
Нині 20% найбагатших країн світу приблизно в 30 разів багатші, ніж 20% найбідніших. Розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими країнами також зберігається. Хоча найбідніші країни стали багатшими, вони не наздоганяють ті, що процвітають.
Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки
Лауреати премії знайшли нові та переконливі докази одного з пояснень цього розриву — відмінності в інститутах суспільства. Впровадження більш інклюзивних інститутів, зниження рівня видобутку і верховенство закону принесуть довгострокові вигоди.
Модель лауреатів, що пояснює обставини, за яких формуються і змінюються політичні інститути, складається з трьох компонентів:
  1. Конфлікт щодо розподілу ресурсів і кому належить влада над прийняттям рішень у суспільстві.
  2. Маси подекуди мають можливість здійснювати владу, мобілізуючи та погрожуючи правлячій еліті. Таким чином, влада в суспільстві — це щось більше, ніж право ухвалювати рішення.
  3. Проблема зобов’язань, яка означає, що єдиною альтернативою є передача елітою права ухвалення рішень населенню.
Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки
Премія з економіки за 2024 рік стала 56-ю з 1969 року. Премію з економіки, на відміну від Нобелівських премій з фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та премії миру, заснував не сам Альфред Нобель, а Шведський національний банк 1968 року.
Грошовий еквівалент премії — 11 млн шведських крон, що за поточним курсом становить понад $1 млн.
За матеріалами:
УНІАН
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