Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки — Finance.ua

Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки Сьогодні 14:20 — Світ

Оголошено трьох лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс А. Робінсон. Вчені допомогли зрозуміти відмінності в процвітанні різних країн.

Лауреатів премії з економіки оголосила 14 жовтня 2024 року Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі, йдеться на сторінці у Twitter

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни. Суспільства з низьким рівнем правопорядку та інститутами, що експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще.

Нині 20% найбагатших країн світу приблизно в 30 разів багатші, ніж 20% найбідніших. Розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими країнами також зберігається. Хоча найбідніші країни стали багатшими, вони не наздоганяють ті, що процвітають.

Лауреати премії знайшли нові та переконливі докази одного з пояснень цього розриву — відмінності в інститутах суспільства. Впровадження більш інклюзивних інститутів, зниження рівня видобутку і верховенство закону принесуть довгострокові вигоди.

Модель лауреатів, що пояснює обставини, за яких формуються і змінюються політичні інститути, складається з трьох компонентів:

Конфлікт щодо розподілу ресурсів і кому належить влада над прийняттям рішень у суспільстві. Маси подекуди мають можливість здійснювати владу, мобілізуючи та погрожуючи правлячій еліті. Таким чином, влада в суспільстві — це щось більше, ніж право ухвалювати рішення. Проблема зобов’язань, яка означає, що єдиною альтернативою є передача елітою права ухвалення рішень населенню.

Премія з економіки за 2024 рік стала 56-ю з 1969 року. Премію з економіки, на відміну від Нобелівських премій з фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та премії миру, заснував не сам Альфред Нобель, а Шведський національний банк 1968 року.

Грошовий еквівалент премії — 11 млн шведських крон, що за поточним курсом становить понад $1 млн.

УНІАН За матеріалами:

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