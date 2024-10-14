Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка) — Finance.ua

Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка)

Як повідомляє Укравтопром, у минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Бестселером ринку нових авто Києва, Київської обл. та Львівщини був RENAULT Duster.

На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу MAZDA CX5.

На Харківщині — CITROEN C-Elysee.

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5700 нових легкових автомобілів, що на 30% менше в порівнянні із серпнем.

Сплеск попиту в серпні був викликаний чутками про можливе підвищення податків на першу реєстрацію автівок. Проти вересня 2023 року попит на нові авто залишився практично без змін, зростання становило лише 0,1%.

Довідка Finance.ua:

За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.



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