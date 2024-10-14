Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка) — Finance.ua
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Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка)

Технології&Авто
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Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка)
Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка)
Як повідомляє Укравтопром, у минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Регіони України, в яких купують найбільше авто (інфографіка)
Бестселером ринку нових авто Києва, Київської обл. та Львівщини був RENAULT Duster.
На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу MAZDA CX5.
На Харківщині — CITROEN C-Elysee.
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Нагадаємо, у вересні українці придбали 5700 нових легкових автомобілів, що на 30% менше в порівнянні із серпнем.
Сплеск попиту в серпні був викликаний чутками про можливе підвищення податків на першу реєстрацію автівок. Проти вересня 2023 року попит на нові авто залишився практично без змін, зростання становило лише 0,1%.

Довідка Finance.ua:

  • За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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