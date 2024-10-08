Обов’язковий техогляд: ціни та хто повинен пройти — Finance.ua

Обов’язковий техогляд: ціни та хто повинен пройти Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Обов’язковий техогляд: ціни та хто повинен пройти

Це важливо для безпеки на дорогах і дотримання екологічних норм. Про це пише До кінця року власники певних авто повинні пройти техогляд, відповідно до державних вимог.Це важливо для безпеки на дорогах і дотримання екологічних норм. Про це пише vnedorozhnik.net.ua

За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування.

Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду:

Вантажні автомобілі старші одного року повинні проходити техогляд щороку.

Автобуси, що експлуатуються більше двох років, мають перевірятися кожні шість місяців.

Вантажопасажирські автомобілі масою до 3,5 тонни, які старші двох років, проходять огляд раз на два роки.

Легкові автомобілі, що використовуються як таксі і експлуатуються понад два роки, повинні проходити перевірку щороку.

Колісні трактори старші двох років проходять техогляд один раз на два роки.

Спеціалізований транспорт, як-от автокрани, пожежні машини, сміттєвози та машини швидкої допомоги, повинні проходити огляд щороку.

Транспортні засоби, які перевозять небезпечні, токсичні або легкозаймисті вантажі, повинні проходити перший техогляд через рік після випуску, а потім — кожні шість місяців.

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Після успішного проходження технічного огляду водій або власник автомобіля отримує документ, де вказано дату наступного огляду. В Україні запровадили електронну систему, за допомогою якої можна отримати протокол обов’язкового техогляду і роздрукувати його за потреби.

Не потребують обов’язкового технічного огляду:



Автомобілів, причепів і напівпричепів, які не використовуються для бізнесу, незалежно від їх віку.

Нових комерційних автомобілів (легкових і причепів), які експлуатуються менше двох років.

Ці транспортні засоби можуть не проходити техогляд.

У 2024 році вартість технічного огляду залежить від типу та ваги автомобіля.

Ціни:

— Легкові автомобілі — від 1120 гривень.

— Автобуси вагою більше 5 тонн — від 1344 гривень.

— Вантажні автомобілі вагою понад 12 тонн — від 1440 гривень.

— Причепи: для легких моделей — від 1120 гривень, а для причепів вагою понад 10 тонн — до 1322 гривень.

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Довідка Finance.ua:

У вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.

Хетчбек Dacia Sandero зберіг звання найпродаванішого автомобіля в Європі за підсумками серпня 2024 року. За останній місяць літа в країнах ЄС було продано 15 653 машини — на 9% більше, ніж рік тому.

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