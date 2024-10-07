ТОП-3 китайських електромобілів, які скуповують українці — Finance.ua

ТОП-3 китайських електромобілів, які скуповують українці Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

ТОП-3 китайських електромобілів, які скуповують українці

У вересні в Україні з’явилося 838 нових легкових електромобілів — переважно вироблених китайськими автофабриками. Найбільше — марки BYD, 152 авто. Популярною моделлю стала Zeekr 001 — 105 одиниць.

Загалом вересневий показник у 838 нових електромобіля є «цілком звичайним значенням, подібним до тих, які ми бачили в попередні місяці».

«Загалом частка нових електромобілів становить у своєму сегменті 12,9%. Порівняно місяць до місяця, обсяги зменшилися на 30,7%, а в розрізі рік до року (вересень-2023 до вересня-2024) фіксуємо зростання на 8,7%», — йдеться у повідомленні.

Крім BYD, до топ-3 найпопулярніших марок електромобілів серед українців увійшла Zeekr — 118 авто. А також Honda — 116 автомобілів.

У топ-3 найпопулярніших моделей (крім Zeekr 001) — Honda M-NV, 97 авто. Крім того, Volkswagen ID.4 — 93 авто.

Загалом 672 нових електромобілі, які отримали свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки у вересні (нагадаємо — з усіх 838 шт.), були вироблені китайськими автофабриками. Тобто, у цьому сегменті частка продукції з ярликом «Made in Cnina» складає чималі (і переважні) 80%".

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