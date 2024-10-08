Названо найпопулярніший у Європі автомобіль — Finance.ua

Названо найпопулярніший у Європі автомобіль 08.10.2024, 01:19 — Технології&Авто

Названо найпопулярніший у Європі автомобіль

Хетчбек Dacia Sandero зберіг звання найпродаванішого автомобіля в Європі за підсумками серпня 2024 року. За останній місяць літа в країнах ЄС було продано 15 653 машини — на 9% більше, ніж рік тому, випливає з даних дослідницької компанії JATO Dynamics

Другим за популярністю у європейців став електричний кросовер Tesla Model Y, продаж якого в серпні впав на 38%, до 13 410 одиниць.

Третє місце посів компактний кросовер Toyota Yaris Cross, реалізований у кількості 13 201 одиниця — на 24% більше, ніж у серпні 2023-го.

На четвертому рядку опинився ще один компактний кросовер Volkswagen T-Roc, якого обрали 12 853 європейські покупці (-15%).

Замкнув «п'ятірку» лідерів Renault Clio, що розійшовся тиражем у 12 180 екземплярів (-5%).

Зазначимо, що Dacia Sandero у Німеччині коштує всього від 11 500 євро.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.