Названо найпопулярніший у Європі автомобіль — Finance.ua

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Названо найпопулярніший у Європі автомобіль

Технології&Авто
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Названо найпопулярніший у Європі автомобіль
Названо найпопулярніший у Європі автомобіль
Хетчбек Dacia Sandero зберіг звання найпродаванішого автомобіля в Європі за підсумками серпня 2024 року. За останній місяць літа в країнах ЄС було продано 15 653 машини — на 9% більше, ніж рік тому, випливає з даних дослідницької компанії JATO Dynamics.
Другим за популярністю у європейців став електричний кросовер Tesla Model Y, продаж якого в серпні впав на 38%, до 13 410 одиниць.
Третє місце посів компактний кросовер Toyota Yaris Cross, реалізований у кількості 13 201 одиниця — на 24% більше, ніж у серпні 2023-го.

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На четвертому рядку опинився ще один компактний кросовер Volkswagen T-Roc, якого обрали 12 853 європейські покупці (-15%).
Замкнув «п'ятірку» лідерів Renault Clio, що розійшовся тиражем у 12 180 екземплярів (-5%).
Зазначимо, що Dacia Sandero у Німеччині коштує всього від 11 500 євро.
За матеріалами:
MMR
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