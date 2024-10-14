В Україні хочуть ввести базову допомогу в розмірі 4500 гривень: що зміниться для пенсіонерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні хочуть ввести базову допомогу в розмірі 4500 гривень: що зміниться для пенсіонерів

Особисті фінанси
128
В Україні хочуть ввести базову допомогу в розмірі 4500 гривень: що зміниться для пенсіонерів
В Україні хочуть ввести базову допомогу в розмірі 4500 гривень: що зміниться для пенсіонерів
В Україні уряд планує впровадити базову соціальну допомогу для найбільш вразливих верств населення, включно з пенсіонерами. Повідомляється, що розмір допомоги в 4,5 тис. грн вплине на виплати для літніх людей.
Про це йдеться в проєкті, опублікованому на порталі Федерації профспілок (ФПУ).
Йдеться про експериментальний проєкт, спрямований на оцінку його ефективності перед можливим масштабним впровадженням. Зазначається, що ця програма орієнтована на такі категорії населення:
  • одиноких матерів;
  • багатодітних і малозабезпечених сімей;
  • пенсіонерів;
  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • інших громадян, у яких немає достатнього доходу для забезпечення базових потреб.
Основною метою запровадження цієї допомоги є боротьба з бідністю та підтримка найбільш нужденних громадян. Розмір базової соціальної допомоги становить 4,5 тис. грн на місяць для першого члена сім’ї, а для кожного наступного — 70% від цієї суми, що становить 3,15 тис. грн.
Сума допомоги визначатиметься як різниця між загальним доходом сім’ї та базовою величиною на кожного члена сім’ї. Таким чином, якщо дохід сім’ї на одну особу нижчий за встановлений мінімум, цю різницю компенсують за допомогою соцдопомоги.
Читайте також
В уряді пояснюють, що для пенсіонерів розмір допомоги залежатиме від їхнього страхового стажу. Градація буде такою:
  • до десяти років стажу — 53% від базової величини (2,385 тис. грн);
  • від десяти до 20 років стажу — 62% (2,79 тис. грн);
  • від 20 до 30 років стажу — 70% (3,15 тис. грн);
  • понад 30 років стажу — 88% (3,96 тис. грн).
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.