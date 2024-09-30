Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії» — Finance.ua

Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії» Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії»

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із нарахування базової соціальної допомоги в «Дії».

Про це повідомляє заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.

«Нашим першим кроком в автоматичному підході до надання соціальних виплат стане запровадження базової соціальної допомоги. Ми запускаємо цей пілотний проєкт разом із Міністерством цифрової трансформації. Це буде одна допомога замість п’яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал «Дія», — сказав Кошеленко.

За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.

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Як зауважив заступник міністра, Мінсоцполітики вже має позитивний досвід співпраці з порталом «Дія». Зокрема, на ньому працюють сервіси для внутрішньо переміщених осіб, також на порталі можна оформити чотири соціальні послуги для сімей з дітьми.

«Це наш не перший і не останній підхід у „Дії“. Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат», — додав Кошеленко.

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