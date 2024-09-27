У Мінсоцполітики анонсували послугу базової соціальної допомоги в «Дії» — Finance.ua

У Мінсоцполітики анонсували послугу базової соціальної допомоги в «Дії» Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики анонсували послугу базової соціальної допомоги в «Дії»

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що незабаром з’явиться послуга базової соціальної допомоги. Вона буде доступна у застосунку «Дія».

Про це Оксана Жолнович сказала на форумі Global digital social forum у п’ятницю, 27 вересня.

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За словами Жолнович, послуга забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.

«Для того, щоб і фахівці, які працюють із цими допомогами, не перетворювалися в бухгалтерів, які вічно заповнюють відомості, а мали більше часу для спілкування з людьми. І для людей, щоб процес надання допомоги був зрозумілим. Щоб просто я сказала „я потребую“, а все інше за мене зробила держава», — каже міністр.

Мінсоцполітики вперше об’єднало національні виплати з міжнародною допомогою, яку надають партнери, у рамках цієї електронної послуги.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики України повідомляли , що розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.

Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи.

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