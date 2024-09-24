В уряді готують пенсійну реформу на 30 мільярдів гривень — Finance.ua

В уряді готують пенсійну реформу на 30 мільярдів гривень Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

В уряді готують пенсійну реформу на 30 мільярдів гривень

Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Ми плануємо комплексну пенсійну реформу, яку, я сподіваюся, зможемо реалізувати на кінець року, і пенсії будуть осучаснені, вирівняні, і тих людей, які давно вийшли на пенсію, їх пенсійне забезпечення зросте, бо воно сьогодні розбалансоване», — зазначила вона.

Що саме планують реформувати

«Ми підготували комплексний пакет рішень. Насамперед ми вже сьогодні дали можливість людям у дуже простий інклюзивний спосіб доплачувати собі ЄСВ самостійно, якщо роботодавець, наприклад, не виставляє достатню заробітну плату, а людина хоче більшу пенсію», — каже Жолнович.

Друге. Ми вирішили питання виплати пенсій завдяки, власне, спільним нашим рішенням і законопроектам, які були підтримані у Верховній Раді, для тих людей, що сьогодні повертаються з окупації, і частина стажу страхового у них втрачена. Вони не знали, як його підтверджувати. Але сьогодні ця проблема вирішена, і ми маємо можливість зараховувати кожній людині її повний страховий стаж, навіть якщо дані в окупації або в Криму.

Третє. Ми так само запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії.

Як я вже сказала, таким чином, щоб кожна людина в майбутньому мала можливість отримати заміщення свого заробітку не нижче 60%. Це рівень хороших європейських країн, коли заробітна плата впродовж життя… ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну, і на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя" - зауважила Жолнович.

За її словами, цей пакет законів вже підготовлений.

Скільки коштів на це потрібно

«Ми з Мінфіном по солідарній системі вираховуємо останні можливості, тому що він потребує ресурсу, щонайменше там 30 мільярдів гривень для того, щоб вона якісно стартувала.

Ми як тільки знайдемо цей ресурс, а я впевнена, що ми його знайдемо, то розпочнемо збільшення окрім традиційних спланованих нами на цей рік індексацій та інших підтримок для пенсіонерів. Власне, це дозволить вирівняти пенсії між різними пенсіонерами. Бо сьогодні найбільша проблема в тому, що один і той самий вчитель, який вийшов в 2000-х роках на пенсію і в 2020-му і має однаковий страховий стаж, розмір його пенсії буде майже вдвічі різним через особливості обрахунку пенсії" - зауважила міністр.

Прив’язка пенсії до середньої зарплати

Також вона зауважила, що сьогодні пенсійне законодавство не прив’язує до прожиткового мінімуму розрахунок пенсії, вона обраховується у відсотковому співвідношенні до кількості зароблених коштів, які внесені як ЄСВ, та страхового стажу.

«Разом з тим, ми розробили законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив’язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина. І в майбутньому цільова модель виписана таким чином, що кожній особі в рамках солідарної системи буде покриватися 40% від того заробітку, який вона заробляла впродовж життя. Власне це є європейською вимогою, це є європейським стандартом і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо запроваджувати з 2026 року і пакет законопроєктів вже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%» — пояснила міністр.

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