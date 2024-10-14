Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України — Finance.ua

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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України

Казна та Політика
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним.
Про це свідчить постанова від 11 жовтня 2024 р. № 1156.
Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, видатки 861 млрд гривень.
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Власні доходи ПФУ становитимуть 568 млрд гривень. З них, зокрема, планується профінансувати:
  • пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на 503 млрд гривень.
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Кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, становитимуть 247 млрд гривень. З них, зокрема, планують профінансувати:
  • пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, на 246 млрд гривень.
Нагадаємо, у 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним. Згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік, наступного року він також буде бездефіцитним.
За матеріалами:
РБК-Україна
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