Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно — Finance.ua
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Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно

Казна та Політика
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Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно
Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно
Для отримання значної кількості послуг у територіальних органах Пенсійного фонду України можна обійтись без ксерокопій, сканкопій чи фотографування основних особистих документів, як-то біометричний паспорт у формі ID-картки, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про народження.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Для цього в сервісних центрах Пенсійного фонду України реалізовано можливість використання електронних документів з мобільного застосунку «Дія» за допомогою шерингу.
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Як відбувається шеринг цифрових документів:
  • Користувач мобільного застосунку «Дія» має відкрити свої цифрові документи, натиснувши Обрати документ, щоб згенерувати штрихкод (на зворотному боці документа), та продиктувати працівнику Фонду 13-значний код, зазначений під штрихкодом.
  • Співробітник сервісного центру Фонду вносить в інформаційну систему продиктований користувачем код з «Дії».
  • Користувачу надходить запит на надання копії цифрового документа, який потрібно підтвердити «Дія.Підписом» у смартфоні.
  • Після успішного накладання користувачем цифрового підпису копія документа надходить в інформаційну систему Фонду у форматі підписаного pdf-файлу та метаданих.
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З якою метою можуть використовуватись документи з «Дії» в сервісних центрах Фонду
Шеринг цифрових документів може бути корисний під час:
  • призначення / перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
  • призначення соціальних послуг;
  • розгляду всіх питань щодо призначених виплат (зміна способу виплати, зміна банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії);
  • виправлення / уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
  • оформлення та отримання пенсійного посвідчення;
  • отримання довідок (ОК-5, ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;
  • оформлення допомоги на поховання тощо.
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Чому це безпечно
  • Дані передаються в зашифрованому вигляді та можуть бути розшифровані (прочитані та оброблені) тільки тим державним органом, який їх запитав у користувача.
  • Зашифрований пакет з даними надсилається на сервер органу лише після дозволу користувача, який він надає в застосунку «Дія» безпосередньо перед відправленням.
  • Кожна цифрова копія документа містить інформацію про отримувача, його відділення та дату її формування.
  • Забезпечується дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із нарахування базової соціальної допомоги в «Дії». Про це повідомляє заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.
  • За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.
  • Кабінет міністрів дав старт проєкту «єДозвіл», який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу просто на порталі «Дія» .Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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