Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно — Finance.ua

Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Шеринг документів у «Дії»: в Пенсійному фонді пояснили, як це відбувається і чи безпечно

Для отримання значної кількості послуг у територіальних органах Пенсійного фонду України можна обійтись без ксерокопій, сканкопій чи фотографування основних особистих документів, як-то біометричний паспорт у формі ID-картки, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про народження.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Для цього в сервісних центрах Пенсійного фонду України реалізовано можливість використання електронних документів з мобільного застосунку «Дія» за допомогою шерингу.

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Як відбувається шеринг цифрових документів:

Користувач мобільного застосунку «Дія» має відкрити свої цифрові документи, натиснувши Обрати документ, щоб згенерувати штрихкод (на зворотному боці документа), та продиктувати працівнику Фонду 13-значний код, зазначений під штрихкодом.

Співробітник сервісного центру Фонду вносить в інформаційну систему продиктований користувачем код з «Дії».

Користувачу надходить запит на надання копії цифрового документа, який потрібно підтвердити «Дія.Підписом» у смартфоні.

Після успішного накладання користувачем цифрового підпису копія документа надходить в інформаційну систему Фонду у форматі підписаного pdf-файлу та метаданих.

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З якою метою можуть використовуватись документи з «Дії» в сервісних центрах Фонду

Шеринг цифрових документів може бути корисний під час:

призначення / перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначення соціальних послуг;

розгляду всіх питань щодо призначених виплат (зміна способу виплати, зміна банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії);

виправлення / уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформлення та отримання пенсійного посвідчення;

отримання довідок (ОК-5, ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформлення допомоги на поховання тощо.

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Чому це безпечно

Дані передаються в зашифрованому вигляді та можуть бути розшифровані (прочитані та оброблені) тільки тим державним органом, який їх запитав у користувача.

Зашифрований пакет з даними надсилається на сервер органу лише після дозволу користувача, який він надає в застосунку «Дія» безпосередньо перед відправленням.

Кожна цифрова копія документа містить інформацію про отримувача, його відділення та дату її формування.

Забезпечується дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із нарахування базової соціальної допомоги в «Дії». Про це повідомляє заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.

За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.

Кабінет міністрів дав старт проєкту «єДозвіл», який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу просто на порталі «Дія» .Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



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