«єДозвіл»: підприємці зможуть отримувати ліцензії на порталі «Дія» — Finance.ua

«єДозвіл»: підприємці зможуть отримувати ліцензії на порталі «Дія» Сьогодні 18:47 — Технології&Авто

«єДозвіл»: підприємці зможуть отримувати ліцензії на порталі «Дія»

Кабінет міністрів дав старт проєкту «єДозвіл», який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу просто на порталі «Дія».

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Федоров пояснив, що раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час, однак тепер з «Дією», за його словами, все буде набагато простіше й без корупційних ризиків.

«Підприємці зможуть зручно в кілька кліків через портал „Дія“ подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги», — розповів міністр.

За його словами, вже на першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

«Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі «Дія», — пояснив Федоров.

Міністр зазначив, що система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо все ок, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, в такому випадку відповідь буде протягом 10 днів.

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