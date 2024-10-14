Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф — Finance.ua
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Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф

Фінтех і Картки
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Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф
Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф
Активи нерезидентів на рахунках російських брокерів до кінця другого кварталу 2024 року зменшилися на 9,6%, до 1,77 трлн рублів.
Про це повідомляє видання Коммерсантъ з посиланням на дані центробанку росії.
Видання зазначає, що це перший випадок відтоку таких коштів із третього кварталу 2022 року.
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Найбільше активів вивели клієнти з міжнародних офшорних зон та країн ближнього зарубіжжя. Зокрема, мова про активи на рахунках клієнтів брокерів з таких офшорів, як:
  • Віргінські острови;
  • Панама;
  • Беліз.
Також впали активи клієнтів:
  • з Азербайджану — на 65%, до 0,5 млрд рублів;
  • Узбекистану — на 30%, до 59,7 млрд рублів;
  • Казахстану — на 20%, до 185,8 млрд рублів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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