Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф — Finance.ua

Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф Сьогодні 15:45 — Фінтех і Картки

Нерезиденти масово виводять активи з брокерських рахунків в рф

Активи нерезидентів на рахунках російських брокерів до кінця другого кварталу 2024 року зменшилися на 9,6%, до 1,77 трлн рублів.

Про це повідомляє видання Коммерсантъ з посиланням на дані центробанку росії.

Видання зазначає, що це перший випадок відтоку таких коштів із третього кварталу 2022 року.

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Найбільше активів вивели клієнти з міжнародних офшорних зон та країн ближнього зарубіжжя. Зокрема, мова про активи на рахунках клієнтів брокерів з таких офшорів, як:

Віргінські острови;

Панама;

Беліз.

Також впали активи клієнтів:

з Азербайджану — на 65%, до 0,5 млрд рублів;

Узбекистану — на 30%, до 59,7 млрд рублів;

Казахстану — на 20%, до 185,8 млрд рублів.

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