На Тайвані криптовалюти почнуть зберігати в банках — Finance.ua

На Тайвані криптовалюти почнуть зберігати в банках Сьогодні 05:57 — Криптовалюта

На Тайвані криптовалюти почнуть зберігати в банках

Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) має намір дозволити банкам та фінансовим установам країни надавати послуги зі зберігання цифрових активів в експериментальному режимі.

Регулятор почне приймати заявки від банків у першому кварталі 2025 року. Установи, що подають заявки, повинні вказати, які криптоактиви вони мають намір зберігати, а також описати цільову аудиторію, для якої будуть надаватися кастодіальні послуги: криптоплатформи, професійні або роздрібні інвестори.

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Три приватних банки на Тайвані вже висловили зацікавленість у пілотному запуску послуг для криптовалютних бірж та професійних інвесторів. Директор відділу комплексного планування FSC Ху Цзехуа підкреслив, що іноземні компанії, які займаються зберіганням криптовалют, приділяють велику увагу безпеці користувачів, щоб запобігти відмиванню грошей. Тому у банків повинна бути можливість заблокувати цифрові активи підозрілого походження.

Цзехуа додав, що FSC опублікує інформацію про початок пілотного проекту як мінімум за 15 днів до початку прийому заявок. Відомство також збере публічні відгуки про цю ініціативу, і на основі отриманих результатів може внести до неї поправки.

Нещодавно FSC пригрозила криптокомпаніям суворими штрафами у розмірі до 5 млн нових тайванських доларів ($150 000) та двома роками тюремного ув’язнення за недотримання нормативних вимог. Очікується, що нові правила набудуть чинності 1 січня 2025 року.

noworries За матеріалами:

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