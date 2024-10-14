Які найпопулярніші легкові авто у приватних та корпоративних клієнтів (інфографіка) — Finance.ua

Які найпопулярніші легкові авто у приватних та корпоративних клієнтів (інфографіка)
Як повідомляє Укравтопром, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто.
З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.
У порівнянні з вереснем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster — 413 од.;
- TOYOTA Hilux — 140 од.;
- SKODA Octavia — 91 од.;
- SKODA Karoq — 87 од.;
- SKODA Kodiaq — 69 од.
У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Довідка Finance.ua:
- Протягом вересня український автопарк збільшився на 4289 автомобілів з акумуляторними джерелами живлення (BEV). У порівнянні з вереснем минулого року попит на електромобілі знизився на 0,2%. При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.
- За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.
- Нагадаємо, у вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.
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