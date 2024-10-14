Які найпопулярніші легкові авто у приватних та корпоративних клієнтів (інфографіка) — Finance.ua

Які найпопулярніші легкові авто у приватних та корпоративних клієнтів (інфографіка) Сьогодні 17:02 — Технології&Авто

5,7 тис. нових легкових авто. Як повідомляє Укравтопром , у вересні український автопарк поповнили

З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

У порівнянні з вереснем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

RENAULT Duster — 413 од.;

TOYOTA Hilux — 140 од.;

SKODA Octavia — 91 од.;

SKODA Karoq — 87 од.;

SKODA Kodiaq — 69 од.

Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали:

Довідка Finance.ua:

Протягом вересня український автопарк збільшився на 4289 автомобілів з акумуляторними джерелами живлення (BEV). У порівнянні з вереснем минулого року попит на електромобілі знизився на 0,2%. При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.

За чинними правилами, техогляд повинні проходити всі автомобілі, незалежно від того, кому вони належать, якщо вони використовуються на дорогах загального користування. Категорії транспортних засобів, для яких встановлений певний графік проведення огляду.

Нагадаємо, у вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.

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