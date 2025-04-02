День фінансів: Народний банк за версією FinAwards, зміни від ДПС, скасування обмежень в 150 тис. грн — Finance.ua

День фінансів: Народний банк за версією FinAwards, зміни від ДПС, скасування обмежень в 150 тис. грн Сьогодні 17:45

В середу, 2 квітня, стало відомо, які криптовалюти декларують українські посадовці та яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує ДПС.

НБУ скасував обмеження в розмірі 150 тис. грн на місяць. Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».Про це Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує ДПС. Як Як повідомляє Державна податкова служба України, заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Шаги замість копійок. Національний банк планує докарбувати наступний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нова монета з’явиться після рішення Верховної Ради. Про це Національний банк планує докарбувати наступний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нова монета з’явиться після рішення Верховної Ради. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації. Порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації знову змінили. Зміни Порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації знову змінили. Зміни стосуються як окремих галузей, так і в цілому процедури бронювання.

В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення.

Які криптовалюти декларують українські посадовці. Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.

Що відбувається з цінами на квартири в Україні. Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості Dim. Ria дослідив зміни на ринку первинної та вторинної нерухомості станом на кінець березня 2025 року. Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості Dim. Ria дослідив зміни на ринку первинної та вторинної нерухомості станом на кінець березня 2025 року. Проаналізували рух цін, попиту і пропозиції, порівнявши їх місяць до місяця та рік до року.

«Золоті яйця» Міноборони. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф.

🏆 Нагороди на FinAwards-2025✨

Сервіс, за допомогою якого краще обмінювати криптовалюту. 28 березня в Києві під час щорічної премії FinAwards 2025визначили переможця номінації «Найкращий сервіс криптообміну». Тріумфатором цієї 28 березня в Києві під час щорічної премії FinAwards 2025визначили переможця номінації «Найкращий сервіс криптообміну». Тріумфатором цієї номінації став ObmenAT24.

Найкраща програма лояльності. Цього року за нагороду боролися сім компаній. Цього року за нагороду боролися сім компаній. Переможцем стала NovaPay та її вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.

Найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025. Тріумфатором цієї Тріумфатором цієї нагороди став СК «Арсенал Страхування». Минулого року, до речі, вони були на другому місці.

Експерт року FinTech. В цій номінації змагалися ті, хто впроваджує інновації та робить фінансові послуги доступними та зручними для українців. Цього року перше місце В цій номінації змагалися ті, хто впроваджує інновації та робить фінансові послуги доступними та зручними для українців. Цього року перше місце виборов операційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський.

Найкращі преміальні картки. Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було названо ПриватБанк та пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.

Де в Україні найдешевший кредит МФО. Одна з номінацій цьогорічної премії: «Найдешевший кредит МФО». Переможцем за цією Одна з номінацій цьогорічної премії: «Найдешевший кредит МФО». Переможцем за цією номінацією став CreditBox. Друге місце посів Moneyveo. Третя сходинка в активі CreditPlus.

«Народний банк» українців за версією FinAwards 2025. Цьогоріч Цьогоріч переможцем номінації «Народний банк» став абанк. За останні два роки це друга перемога банку у цій номінації.

Найкращий керівник маркетингу в МФО. «Золото» в цій категорії «Золото» в цій категорії дісталося директору департаменту маркетингу та продажів Moneyveo Серафимі Оліній.

Інфлюенсерка року інвестиційного ринку. «Золото» «Золото» отримала засновниця школи фінансів BY finance Юлія Баткалова. Юлія є інвесторкою з практикою, фінансовою експерткою програми «Ранок вдома», телеканалу ДІМ.

Які банки в України визнано найінноваційнішими. 1 місце — 1 місце — ПриватБанк з такими інноваційними проєктами: «Конверти», програма лояльності «Привіт», сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою, відкриття рахунку ФОП в Приват24 для фізосіб та Digital картка Business GO.

Картка № 1 в гаманці. Обрали й Обрали й переможця номінації «Картка № 1 в гаманці». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 15 банків! Переможцем став ПУМБ та його дебетова картка «ВсеКАРТА».

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