Обрано експерта року FinTech ринку за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

Обрано експерта року FinTech ринку за версією FinAwards 2025
На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, яка проходила 28 березня в Києві, серед іншого, обрали найкращого експерта року FinTech ринку.
В цій номінації змагалися ті, хто впроваджує інновації та робить фінансові послуги доступними та зручними для українців.
Цього року перше місце виборов операційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський.
Олексій Миропольський понад 10 років працює в банківській сфері на керівних посадах. Працював у фінтех-компаніях Portmone та EasyPay, а також в «Укрпошті». При цьому він керує командою з понад 25 людей комерційного департаменту та відділу продажів платіжного сервісу RozetkaPay.
Має досвід розвитку та впровадження платіжних рішень в сфері електронної комерції, побудови відділу продажів «з нуля» та запуску нових продуктів на ринок.
До трійки переможців також увійшли:
Друге місце посів CEO, Moneyveo Сергій Сінченко. Він досвідчений керівник із понад 22-річним досвідом у фінансових технологіях. Як СЕО Moneyveo, він визначив стратегічний напрямок компанії, що дозволило їй стати лідером ринку онлайн-кредитування в Україні.
Третє місце — за Юлією Федосюк, CEO UAPAY. Юлія очолює національний платіжний сервіс UAPAY, де активно сприяє розвитку та впровадженню інноваційних фінтех-продуктів та сервісів, встановленню нових партнерств та розвитку ринку небанківських платіжних послуг в Україні.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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