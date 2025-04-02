Обрано експерта року FinTech ринку за версією FinAwards 2025 — Finance.ua
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Обрано експерта року FinTech ринку за версією FinAwards 2025

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На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, яка проходила 28 березня в Києві, серед іншого, обрали найкращого експерта року FinTech ринку.
В цій номінації змагалися ті, хто впроваджує інновації та робить фінансові послуги доступними та зручними для українців.
Цього року перше місце виборов операційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський.
На фото: Олексій Миропольський отримав нагороду від СЕО Treeum Валерії Луньової
На фото: Олексій Миропольський отримав нагороду від СЕО Treeum Валерії Луньової
Олексій Миропольський понад 10 років працює в банківській сфері на керівних посадах. Працював у фінтех-компаніях Portmone та EasyPay, а також в «Укрпошті». При цьому він керує командою з понад 25 людей комерційного департаменту та відділу продажів платіжного сервісу RozetkaPay.
Має досвід розвитку та впровадження платіжних рішень в сфері електронної комерції, побудови відділу продажів «з нуля» та запуску нових продуктів на ринок.
До трійки переможців також увійшли:
Друге місце посів CEO, Moneyveo Сергій Сінченко. Він досвідчений керівник із понад 22-річним досвідом у фінансових технологіях. Як СЕО Moneyveo, він визначив стратегічний напрямок компанії, що дозволило їй стати лідером ринку онлайн-кредитування в Україні.
Третє місце — за Юлією Федосюк, CEO UAPAY. Юлія очолює національний платіжний сервіс UAPAY, де активно сприяє розвитку та впровадженню інноваційних фінтех-продуктів та сервісів, встановленню нових партнерств та розвитку ринку небанківських платіжних послуг в Україні.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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