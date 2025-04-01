У Києві обрали інфлюенсерку року інвестиційного ринку — Finance.ua
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У Києві обрали інфлюенсерку року інвестиційного ринку

Особисті фінанси
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28 березня в Києві проходило нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025. На церемонії обрали й інфлюенсерку року інвестиційного ринку.
Переможницю було обрано серед 14 учасників.
«Золото» отримала засновниця школи фінансів BY finance Юлія Баткалова. Юлія є інвесторкою з практикою, фінансовою експерткою програми «Ранок вдома», телеканалу ДІМ.
На фото: Юлія Баткалова отримує нагороду від СЕО Treeum Валерії Луньової
На фото: Юлія Баткалова отримує нагороду від СЕО Treeum Валерії Луньової
У 2024 році школа BY finance отримала звання «Найкращий освітній проєкт в інвестиціях» FinAwards, також «Найкращий соціально-відповідальний/благодійний інвестиційний проєкт» FinBloggerAward. Також Юлія Баткалова отримала звання «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер» FinBloggerAward.
Хто ще увійшов до трійки призерів:
«Срібло» у цій номінації отримав Дмитро Карпіловський. Він професійний full-time інвестор, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні — УкрІнвестКлуб, інфлюенсер року інвестиційного ринку 2024, Акула інвестиційного ринку 2024, експерт з дохідної нерухомості.
«Бронза» - в Андрія Журжія, засновника та СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur, інвестора, юриста, який керує багатомільярдними активами українських інвесторів.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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