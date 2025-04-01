У Києві обрали інфлюенсерку року інвестиційного ринку — Finance.ua

У Києві обрали інфлюенсерку року інвестиційного ринку Сьогодні 22:30 — Особисті фінанси

28 березня в Києві проходило нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025. На церемонії обрали й інфлюенсерку року інвестиційного ринку.

Переможницю було обрано серед 14 учасників.

«Золото» отримала засновниця школи фінансів BY finance Юлія Баткалова. Юлія є інвесторкою з практикою, фінансовою експерткою програми «Ранок вдома», телеканалу ДІМ.

На фото: Юлія Баткалова отримує нагороду від СЕО Treeum Валерії Луньової

У 2024 році школа BY finance отримала звання «Найкращий освітній проєкт в інвестиціях» FinAwards, також «Найкращий соціально-відповідальний/благодійний інвестиційний проєкт» FinBloggerAward. Також Юлія Баткалова отримала звання «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер» FinBloggerAward.

Хто ще увійшов до трійки призерів:

«Срібло» у цій номінації отримав Дмитро Карпіловський. Він професійний full-time інвестор, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні — УкрІнвестКлуб, інфлюенсер року інвестиційного ринку 2024, Акула інвестиційного ринку 2024, експерт з дохідної нерухомості.

«Бронза» - в Андрія Журжія, засновника та СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur, інвестора, юриста, який керує багатомільярдними активами українських інвесторів.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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