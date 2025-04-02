На FinAwards 2025 обрали сервіс, за допомогою якого краще обмінювати криптовалюту — Finance.ua

На FinAwards 2025 обрали сервіс, за допомогою якого краще обмінювати криптовалюту
28 березня в Києві під час щорічної премії FinAwards 2025 визначили переможця номінації «Найкращий сервіс криптообміну».
Тріумфатором цієї номінації став ObmenAT24.
ObmenAT24 надає послуги з купівлі/продажу криптовалюти та електронних грошей за фіатні гроші. Окрім того, в них можна обміняти одну криптовалюту на іншу, криптовалюти на електронні гроші/USD на картку, переказати гроші світом, купити криптовалюту за юані на картку, а також приймання/зберігання криптовалюти та готівки під відсоток.
Друге місце дісталося Xpaid. У них можна обміняти ваші активи на USDT, а також конвертувати USDT і переказ EUR на європейський банк рахунок. Перевагою користування Xpaid є: дистанційний процес усіх моментів, наявність європейської ліцензії на обмін віртуальних активів, відсутність ризику блокування коштів на будь-якому етапі, а також персональний супровід та підтримка на всіх етапах.
Третя сходинка в цій номінації залишилася за Payex24. Вони надають послуги з купівлі та продажу криптовалют за готівку, проводять безготівкові розрахунки через SWIFT/SEPA, і відправляють гроші практично в будь-яку точку світу, включаючи Україну. Також через них можна поповнювати картки банків Європи, України та інших країн, а також здійснювати перекази через системи Wise, Revolut, Paysera. Крім того, вони приймають і виплачують електронні гроші через Skrill, PayPal, Payoneer, Neteller та інші за запитом.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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