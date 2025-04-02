На FinAwards 2025 обрали сервіс, за допомогою якого краще обмінювати криптовалюту — Finance.ua

На FinAwards 2025 обрали сервіс, за допомогою якого краще обмінювати криптовалюту Сьогодні 16:30 — Криптовалюта

28 березня в Києві під час щорічної премії FinAwards 2025 визначили переможця номінації «Найкращий сервіс криптообміну».

Тріумфатором цієї номінації став ObmenAT24.

Фінансовий експерт Мінфін Олексій Козирєв (ліворуч) вручає нагороду представнику сервісу

ObmenAT24 надає послуги з купівлі/продажу криптовалюти та електронних грошей за фіатні гроші. Окрім того, в них можна обміняти одну криптовалюту на іншу, криптовалюти на електронні гроші/USD на картку, переказати гроші світом, купити криптовалюту за юані на картку, а також приймання/зберігання криптовалюти та готівки під відсоток.

Xpaid. У них можна обміняти ваші активи на Друге місце дісталося. У них можна обміняти ваші активи на USDT , а також конвертувати USDT і переказ EUR на європейський банк рахунок. Перевагою користування Xpaid є: дистанційний процес усіх моментів, наявність європейської ліцензії на обмін віртуальних активів, відсутність ризику блокування коштів на будь-якому етапі, а також персональний супровід та підтримка на всіх етапах.

Третя сходинка в цій номінації залишилася за Payex24. Вони надають послуги з купівлі та продажу криптовалют за готівку, проводять безготівкові розрахунки через SWIFT/SEPA, і відправляють гроші практично в будь-яку точку світу, включаючи Україну. Також через них можна поповнювати картки банків Європи, України та інших країн, а також здійснювати перекази через системи Wise, Revolut, Paysera. Крім того, вони приймають і виплачують електронні гроші через Skrill, PayPal, Payoneer, Neteller та інші за запитом.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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