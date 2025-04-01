Картка № 1 в гаманці: результати голосування FinAwards 2025 — Finance.ua

Картка № 1 в гаманці: результати голосування FinAwards 2025 Сьогодні 19:01 — Фінтех і Картки

Картка № 1 в гаманці: результати голосування FinAwards 2025

28 березня в Києві відбулося нагородження за престижною премією FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Картка № 1 в гаманці». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 15 банків! Переможцем став ПУМБ та його дебетова картка «ВсеКАРТА». Вона пропонує: Обрали й переможця номінації «». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 15 банків! Переможцем ставта його дебетова картка «». Вона пропонує:

можливість відкрити рахунок/картку дистанційно;

наявність кредитного ліміту та макс. сума: для клієнтів з наявним кредитним лімітом у банку 0 грн;

миттєву розстрочку на карту;

вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн;

комісія за обслуговування картки, щомісяця: 0 грн.

У застосунку ПУМБ:

переказ на картку в іншому банку — безкоштовно;

переказ на рахунок в іншому банку — 0,5% від суми, мінімум — 3 гривні, максимум — 500 гривень;

в банкоматах банку: 0%;

комісія за зняття готівки — власні кошти: 0%;

нарахування відсотків на залишок власних коштів: до 5% річних на залишок коштів з депозитом «Вільний».

Програма лояльності:

кешбек від банку на 3 категорії до 20%;

кешбек від партнерів до 50%, будь-яка кількість пропозицій із 60+ запропонованих, підключається в один клік;

крамниці кешбеків до 22%, вибір за категоріями з 90+ інтернет-магазинів, кешбек навіть за оплату готівкою;

реферальна програма «Запроси друга» — винагорода до 300 грн та бонуси за налаштування автоплатежів.

У чому фішка (особливість) карти:

немає комісії за обслуговування і видачу картки в момент оформлення;

поповнення - 0%;

зняття готівки у банкоматах будь-яких банків на території України — 0% в сумі менше 50 тис. гривень на місяць;

переказ коштів через застосунок ПУМБ на картки будь-якого українського банку — 0%;

швидке онлайн відкриття карти та її доставка у будь-яку країну світу. Вартість доставки 200 грн;

перекази валюти між родичами — клієнтами банку — без комісії;

купівля валюти онлайн зі знижкою від офіційного курсу через застосунок;

заявка на купівлю валюти за бажаним курсом клієнта;

можливість прямої конвертації між валютами;

можливість реєстрації за іноземним номером;

більше категорій кешбеку до нарахування та кешбек за оплату готівкою у «крамниці кешбеків». 3 категорії від банку, 60+ пропозицій партнерського кешбеку, 90+ пропозицій у «крамниці кешбеків»;

поповнення мобільного телефона, оплата комунальних послуг — 0% комісії, кешбек за оплату комуналки;

бонуси від 50 грн за налаштування автоплатежів персоналізована пропозиція.

Минулого року ПУМБ посів третє місце. Тож, як бачимо, прогрес очевидний.

А от переможець минулого року — monobank , цього разу розташувався зі своєю «Чорної карткою» на другій позиції. «Бронза» в активі абанк та картка АТБ.

Четверту сходинку посів ПриватБанк із карткою для виплат, а на п’ятій позиції розташувався Ощадбанк із тарифним пакетом «Моя картка» (Visa Rewards).

Розподілення голосів було наступним чином:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)

— 1 місце — ПУМБ;

— 2 місце — monobank;

— 3 місце — ПриватБанк;

— 4 місце — Райффайзен Банк;

— 5 місце — абанк.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)

— 1 місце — monobank;

— 2 місце — ПУМБ;

— 3 місце — ПриватБанк;

— 4 місце — абанк;

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)

— 1 місце — абанк;

— 2 місце — ПУМБ;

— 3 місце — ПриватБанк;

— 4 місце — Ощадбанк

— 5 місце — monobank.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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