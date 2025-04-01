Картка № 1 в гаманці: результати голосування FinAwards 2025 — Finance.ua

Картка № 1 в гаманці: результати голосування FinAwards 2025
28 березня в Києві відбулося нагородження за престижною премією FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Обрали й переможця номінації «Картка № 1 в гаманці». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 15 банків! Переможцем став ПУМБ та його дебетова картка «ВсеКАРТА». Вона пропонує:
- можливість відкрити рахунок/картку дистанційно;
- наявність кредитного ліміту та макс. сума: для клієнтів з наявним кредитним лімітом у банку 0 грн;
- миттєву розстрочку на карту;
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн;
- комісія за обслуговування картки, щомісяця: 0 грн.
У застосунку ПУМБ:
- переказ на картку в іншому банку — безкоштовно;
- переказ на рахунок в іншому банку — 0,5% від суми, мінімум — 3 гривні, максимум — 500 гривень;
- в банкоматах банку: 0%;
- комісія за зняття готівки — власні кошти: 0%;
- нарахування відсотків на залишок власних коштів: до 5% річних на залишок коштів з депозитом «Вільний».
Програма лояльності:
- кешбек від банку на 3 категорії до 20%;
- кешбек від партнерів до 50%, будь-яка кількість пропозицій із 60+ запропонованих, підключається в один клік;
- крамниці кешбеків до 22%, вибір за категоріями з 90+ інтернет-магазинів, кешбек навіть за оплату готівкою;
- реферальна програма «Запроси друга» — винагорода до 300 грн та бонуси за налаштування автоплатежів.
У чому фішка (особливість) карти:
- немає комісії за обслуговування і видачу картки в момент оформлення;
- поповнення - 0%;
- зняття готівки у банкоматах будь-яких банків на території України — 0% в сумі менше 50 тис. гривень на місяць;
- переказ коштів через застосунок ПУМБ на картки будь-якого українського банку — 0%;
- швидке онлайн відкриття карти та її доставка у будь-яку країну світу. Вартість доставки 200 грн;
- перекази валюти між родичами — клієнтами банку — без комісії;
- купівля валюти онлайн зі знижкою від офіційного курсу через застосунок;
- заявка на купівлю валюти за бажаним курсом клієнта;
- можливість прямої конвертації між валютами;
- можливість реєстрації за іноземним номером;
- більше категорій кешбеку до нарахування та кешбек за оплату готівкою у «крамниці кешбеків». 3 категорії від банку, 60+ пропозицій партнерського кешбеку, 90+ пропозицій у «крамниці кешбеків»;
- поповнення мобільного телефона, оплата комунальних послуг — 0% комісії, кешбек за оплату комуналки;
- бонуси від 50 грн за налаштування автоплатежів персоналізована пропозиція.
Минулого року ПУМБ посів третє місце. Тож, як бачимо, прогрес очевидний.
А от переможець минулого року — monobank, цього разу розташувався зі своєю «Чорної карткою» на другій позиції. «Бронза» в активі абанк та картка АТБ.
Четверту сходинку посів ПриватБанк із карткою для виплат, а на п’ятій позиції розташувався Ощадбанк із тарифним пакетом «Моя картка» (Visa Rewards).
Розподілення голосів було наступним чином:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)
— 1 місце — ПУМБ;
— 2 місце — monobank;
— 3 місце — ПриватБанк;
— 4 місце — Райффайзен Банк;
— 5 місце — абанк.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)
— 1 місце — monobank;
— 2 місце — ПУМБ;
— 3 місце — ПриватБанк;
— 4 місце — абанк;
— 5 місце — Банк Кредит Дніпро.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)
— 1 місце — абанк;
— 2 місце — ПУМБ;
— 3 місце — ПриватБанк;
— 4 місце — Ощадбанк;
— 5 місце — monobank.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Поділитися новиною