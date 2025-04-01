Визначили найкращого керівника маркетингу в МФО: FinAwards 2025 — Finance.ua

Визначили найкращого керівника маркетингу в МФО: FinAwards 2025 Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

. На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, яка відбулася в Києві 28 березня, серед інших номінацій обрали й найкращого керівника маркетингу (категорія МФО)

В цій номінації взяли участь 5 керівників маркетингу МФО, завдяки чиїм ідеям компанії досягнули гарних показників у 2024 році.

«Золото» в цій категорії дісталося директору департаменту маркетингу та продажів Moneyveo Серафимі Оліній.

На фото: керівниця Медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду Серафимі Оліній

Успіхи компанії за участі Серафими Оліної:

в компанії провели успішний запуск програми лояльності для постійних клієнтів «Кешбек від Moneyveo», за 4 місяців доєдналось понад 5 тис. клієнтів.

запустили всеукраїнську новорічну кампанію «Плавимо ставки: дамо найнижчу або компенсуємо» на радіо та в інтернеті із залученням понад 2 тис. клієнтів.

команда демонструє сучасний підхід до маркетингових досліджень: запуск системи фокус-груп за допомогою штучного інтелекту — навчання ШІ цільовим портретам клієнтів.

Друге місце виборола Юлія Морарь, СМО Credit7.

Під керівництвом Юлії рівень задоволеності обслуговуванням клієнтів підвищився на 20%, досягнувши 90% позитивних відгуків. Частка клієнтів, які внесли платежі по графіку та обрали триваліше користування кредитними продуктами, зросла на 36%, що свідчить про підвищення лояльності.

Також під керівництвом Юлії була сформована команда маркетингу, яка успішно підготувала, налаштувала та запустила проєкт Credito365.co в Колумбії, що дозволило компанії вийти на новий ринок та адаптувати продукт до місцевих умов. У 2024 році було запущено додаток Credit7 на платформі AppStore.

На третьому місці — директор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

Він і його команда провели кілька продуктово-цінових експериментів на брендах CreditKasa/Credos. Побудували моделі передбачення відтоку за допомогою АІ.

Також зробили повний рестайлінг бренду «НаВсе», включно з UX/UI елементами сайту і особистого кабінету. Забезпечили стимулювання користування доборами Кредитної лінії, якими за 2024 рік скористалися понад 160 тисяч клієнтів.

Довідка Finance.ua:

FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;

серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;

організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.

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