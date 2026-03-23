Суд визнав, що твіти Маска завдали акціонерам Twitter збитків на $2,6 млрд Сьогодні 23:15 — Фондовий ринок

Розмір збитків може сягнути $2,6 млрд

Каліфорнійський суд присяжних визнав, що мільярдер Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter перед укладенням угоди про купівлю компанії на суму $44 млрд. Маск свідчив, що не вважав, ніби його дописи можуть спричинити паніку на ринках.

«Якби цей суд стосувався того, чи писав я дурні твіти, я б визнав себе винним», — відзначив Ілон Маск.

Розмір збитків

Видання CNBC повідомляє, що адвокати Маска, ймовірно, подадуть апеляцію, оскільки розмір збитків може сягнути $2,6 млрд.

Хоча присяжні визнали, що Маск не брав участі в конкретній схемі з метою обману акціонерів, вони назвали два твіти Маска, опубліковані 13 та 27 травня 2022 року, істотно неправдивими або такими, що вводять в оману, що змусило деяких інвесторів продати акції Twitter за ціною нижче запропонованої.

Читайте також Маск виплатить 128 мільйонів доларів колишнім топменеджерам Twitter

«Угода з Twitter тимчасово призупинена до отримання детальної інформації, яка підтверджує, що кількість спам-акаунтів та фейкових профілів дійсно становить менше 5% від загальної кількості користувачів», — написав Ілон Маск 13 травня 2022 року.

«20% фейкових/спам-акаунтів — це в 4 рази більше, ніж заявляє Twitter, але насправді цей показник може бути набагато вищим. Моя пропозиція ґрунтувалася на припущенні, що дані Twitter, подані до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), є точними. Вчора генеральний директор Twitter публічно відмовився надати докази того, що цей показник становить менше 5%. Ця угода не може бути укладена, доки він цього не зробить», — заявив мільярдер 27 травня 2022 року.

Падіння акцій Twitter

Твіти Ілона Маска та додаткові коментарі призвели до падіння акцій Twitter майже на 10% за одну сесію, і він завершив купівлю Twitter за ціною $54,20 за акцію. Пізніше він перейменував компанію на X, а потім об’єднав її зі своєю компанією з штучного інтелекту xAI, а потім із SpaceX, яка виробляє багаторазові космічні ракети.

«Це чудовий приклад того, чого не можна робити з пересічним інвестором — людьми, які мають пенсійні накопичення, дітей, пенсійні фонди, є вчителями, пожежниками, медсестрами», — сказав Джозеф Котчетт, адвокат інвесторів Twitter.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.