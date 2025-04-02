На FinAwards 2025 визначили найкращу програму лояльності — Finance.ua

На FinAwards 2025 визначили найкращу програму лояльності
У Києві під час престижної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили переможця в номінації «Найкраща програма лояльності».
Цього року за нагороду боролися сім компаній. Переможцем стала NovaPay та її вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay.
Їхня програма лояльності дозволяє клієнтам заощаджувати до 20% у разі оплати за посилки Нової пошти в мобільному застосунку. Щомісяця можна оплатити 6 посилок з вигодою (максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн. — Ред.). Під час оплати вигода миттєво залетить на картку NovaPay. Також можна оплатити посилки за близьких.
Друге місце посів Moneyveo. Програма лояльності «Кешбек від Moneyveo» — унікальна система заохочень, яка поєднує прозорість, зручність і персоналізацію. Клієнти отримують кешбек до 15% у вигляді балів за сплату кредитів та виконання завдань у сервісі. Ці бали можна використати для зниження ставки чи підвищення Рівня лояльності.
«Бронза» в активі CreditPlus (ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА») та їхня програма лояльності CreditPlus та програма «Приведи друга».
Так, у ній клієнт рухається ступеневою системою, де за певну кількість закритих кредитів підвищується його знижка на повторний кредит. Програма «Приведи друга» дозволяє клієнту та новому користувачу, який вперше оформить кредит у CreditPlus за запрошувальним посиланням, отримати поповнення мобільних рахунків.
Четверту та п’яту сходинки замикають ClickCredit та Credit7.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтськісервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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