На FinAwards 2025 визначили найкращу програму лояльності — Finance.ua

На FinAwards 2025 визначили найкращу програму лояльності Сьогодні 15:30 — Фінтех і Картки

На FinAwards 2025 визначили найкращу програму лояльності

Найкраща програма лояльності». У Києві під час престижної премії FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили переможця в номінації «».

NovaPay та її Цього року за нагороду боролися сім компаній. Переможцем сталата її вигода за оплати посилок Нової пошти в застосунку NovaPay

Їхня програма лояльності дозволяє клієнтам заощаджувати до 20% у разі оплати за посилки Нової пошти в мобільному застосунку. Щомісяця можна оплатити 6 посилок з вигодою (максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн. — Ред.). Під час оплати вигода миттєво залетить на картку NovaPay. Також можна оплатити посилки за близьких.

Moneyveo. Програма лояльності « Друге місце посів. Програма лояльності « Кешбек від Moneyveo » — унікальна система заохочень, яка поєднує прозорість, зручність і персоналізацію. Клієнти отримують кешбек до 15% у вигляді балів за сплату кредитів та виконання завдань у сервісі. Ці бали можна використати для зниження ставки чи підвищення Рівня лояльності.

Так, у ній клієнт рухається ступеневою системою, де за певну кількість закритих кредитів підвищується його знижка на повторний кредит. Програма «Приведи друга» дозволяє клієнту та новому користувачу, який вперше оформить кредит у CreditPlus за запрошувальним посиланням, отримати поповнення мобільних рахунків.

Четверту та п’яту сходинки замикають ClickCredit та Credit7.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтськісервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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