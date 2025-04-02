Оголошено «Народний банк» українців за версією FinAwards 2025 — Finance.ua
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Оголошено «Народний банк» українців за версією FinAwards 2025

Фондовий ринок
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Оголошено «Народний банк» українців за версією FinAwards 2025
Оголошено «Народний банк» українців за версією FinAwards 2025
У рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначилася трійка найкращих банків у номінації «Народний банк».
Цьогоріч переможцем номінації «Народний банк» став абанк. За останні два роки це друга перемога банку у цій номінації.
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Друге місце посів monobank. Замкнув трійку лідерів ПроКредит Банк.
Зазначимо, що станом на лютий 2024 року, послугами абанк користувалися понад 3,1 мільйона клієнтів. Згідно з інформацією станом на 2025 рік кількість вкладників становить 3 587 994, а активних кредитних карток — 1 650 529. абанк входить до топ-10 банків України за кількістю чинних структурних підрозділів та вкладників.
Що стосується monobank, то станом на січень 2024 року обслуговував 8 мільйонів клієнтів. У вересні 2023 року банк мав понад 6,8 мільйона активних карток, що дозволило йому посісти друге місце в Україні за цим показником, обігнавши «Ощадбанк». monobank пропонує кредитні картки з лімітом до 500 тис. грн та пільговим періодом до 62 днів.
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ПроКредит Банк, своєю чергою, спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу, а також агробізнесу, пропонуючи гнучкі умови фінансування з урахуванням специфіки цих секторів.
Відбір претендентів на участь у номінаціях проходив на сайті FinAwards 2025, де відбулося відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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