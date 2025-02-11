День фінансів: мита США, початок роботи Revolut в Україні, рекордний прибуток ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: мита США, початок роботи Revolut в Україні, рекордний прибуток ПриватБанку Сьогодні 17:45

У вівторок, 11 лютого, було багато гучних заяв і рішень Трампа.

Мита на імпорт сталі та алюмінію. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США. Вони почнуть діяти вже з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це «велика справа — зробити Америку знову багатою».

У Мінекономіки заявили, що Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне рішення до початку дії запроваджених США мит, які вплинуть на металургійну галузь.

Європейський Союз вже анонсував контрзаходи у відповідь на ці мита.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва назвала нові мита США «історією, що розвивається». Вона зазначила, що на даний час поки занадто рано оцінювати їх вплив на світову економіку.

підкуповувати іноземних урядовців для отримання або збереження бізнесу. Також Трамп підписав наказ Міністерству юстиції призупинити виконання закону, який забороняє американським компаніямдля отримання або збереження бізнесу.

припинити випуск нових пенні. Він упевнений, що це скоротить зайві державні витрати. Крім того, Трамп наказав міністру фінансів Скотту Бессенту. Він упевнений, що це скоротить зайві державні витрати.

доступ до рідкісноземельних металів на суму 500 млрд доларів в якості оплати за військову допомогу. За словами президента США, Україна «по суті погодилася» надатина суму 500 млрд доларів в якості оплати за військову допомогу.

призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів. Додамо ще, що адміністрація президента СШАдля того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.

Три роки війни для українського бізнесу. Як Як ідеться в аналітиці Young Business Club, 61% підприємців заявили про масштабування свого бізнесу за останні три роки. Чверть опитаних наголосили, що їхні справи залишилися незмінними, тоді як тільки 15% підтвердили скорочення бізнесу.

До речі, Україна готується впровадити штучний інтелект для допомоги безробітним у пошуку роботи. Finance.ua розглянув, як саме технологія впливає на зайнятість, які професії найбільше піддаються автоматизації та що очікувати у найближчі 10 років:

Прибуток ПриватБанку. За За результатами 2024 року прибуток банку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн.

Початок роботи Revolut. Компанія Revolut офіційно Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Починаючи з сьогоднішнього дня, жителі України зможуть відкрити обліковий запис European Revolut і скористатися низкою продуктів, як-от надсилання миттєвих безкоштовних переказів P2P один одному. Обліковий запис Revolut пропонує можливість обміну іноземної валюти та грошових переказів у понад 30 валютах.

російські реактори для Хмельницької АЕС. Верховна Рада Верховна Рада підтримала закупівлю російських реакторів за півмільярда євро для Хмельницької атомної електростанції. Ухвалений законопроєкт має надати дозвіл НАЕК «Енергоатом» на придбання двох атомних реакторів у Болгарії для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Грант від Японії. Кабінет міністрів Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом майже $58 млн. Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва на фінансування проєктів відбудови.

Служба в ЗСУ для українців до 25 років. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський розповів , що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років. За його словами, людина зможе за рік заробити один мільйон гривень. Окрім цього, можна буде без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні й навчатися безоплатно. Також юнакам буде доступна іпотека під 0%.

ЄС перегляне програми із зовнішньої допомоги. Європейський Союз Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку. Блок має на меті реструктуризувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування припливу мігрантів.

Індекс сприйняття корупції. Україна Україна здобула 35 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції — 2024 і посіла 105-те місце серед 180 країн, які брали участь у рейтингу. Якщо порівняти з позаминулим роком, то Україна втратила один рейтинговий пункт.

Декларація про зниження цін на ліки. П’ять найбільших аптечних ритейлерів П’ять найбільших аптечних ритейлерів підписали декларацію про доступність лікарських засобів, яка спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах. У рамках декларації підписанти пропонують всім учасникам ринку пропорційно знизити націнки.

Нові фіскальні чеки. З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою. З розрахункових документів виключено такі реквізити як номер ID-картки, підпис касира, підпис держателя електронного платіжного засобу. Водночас додали декілька інших реквізитів.

Ситуація на валютному ринку. Аналітики ICU Аналітики ICU стверджують , що за підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.6% до 41.47 грн/$, найміцнішого рівня за два місяці. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0.7% до 41.2−41.8 грн/$.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.