День фінансів: хвиля банкрутств, ідентифікація до 1 жовтня, наміри українців повертатися з ЄС — Finance.ua

День фінансів: хвиля банкрутств, ідентифікація до 1 жовтня, наміри українців повертатися з ЄС Сьогодні 17:38

У понеділок, 11 серпня, НБУ оприлюднив оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору, також НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції.

€1,5 млрд прибутків з заморожених активів рф.

Європейський Союз отримав третій переказ надзвичайних доходів від заморожених активів Центрального банку росії на суму 1,6 млрд євро. Із цієї суми понад 1,5 млрд євро (95%) буде спрямовано на погашення кредитів України.

Також Президент Азербайджану виділив $2 млн на допомогу для України.

Україна переходить на стандарти ЄС.

В Україні запровадили сучасні євроінтеграційні підходи до запобігання і зменшення промислового забруднення. Так, 8 серпня 2025 року набрав чинності Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Про зміни деталі тут.

Хвиля банкрутств в Україні.

В Україні за пів року суди визнали банкрутами 577 громадян — це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Якщо динаміка збережеться, показники можуть побити рекорд у 926 справ, які були зафіксовані у 2024 році.

Ідентифікація до 1 жовтня.

З 1 липня 2025 року всі державні соціальні виплати в Україні призначаються та виплачуються органами Пенсійного фонду. Однак разом із передачею цих повноважень ПФУ також має проводити ідентифікацію окремих категорій одержувачів допомог.

Наміри українців повертатися з ЄС.

Частка українців, хто хоче повернутися з-за кордону, зросла до 64% у порівнянні з 2024 роком, тоді було 55%, але це менше, ніж у 2023 році (75%). Про це свідчать результати опитування Gradus Research.

До речі, деякі українці в Польщі мають право на додаткову неоподатковувану пенсію.

Ще в Польщі планують звільнити сім’ї з двома або більше дітьми від сплати ПДФО.

Водночас Польщі також фіксують зростання випадків поштового шахрайства, пов’язаного з фішингом.

Ринок праці у прифронтових регіонах.

У липні 2025 року ринок праці прифронтових регіонів пожвавився . Кількість вакансій зросла на 13% у порівнянні з липнем 2024-го. Кількість відгуків від кандидатів зросла на 27%.

Незвичайні професії, за якими українські роботодавці не часто шукають працівників.

А от молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі.

Чого очікувати від курсу цього тижня.

Минулий тиждень пройшов під знаком помірного, але послідовного укріплення гривні. Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Скільки коштуватимуть 100 доларів та євро: прогноз експерта на тиждень.

